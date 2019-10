Luego de que el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, cuestionara con dureza a aquellos que promueven la implementación inmediata de los juicios por jurado al manifestar que era una "petulancia intelectual de ciertos sectores que no tienen apego a la realidad", desde la asociación argentina que fomentan ese mecanismo salieron a cuestionarlo. El presidente de dicha entidad señaló que las declaraciones del jefe local de los fiscales "exhiben cierto apasionamiento por conservar una función jurisdiccional sin cambios por parte del Estado", que "obstaculiza toda iniciativa de adecuación al debido proceso" y que "se muestra como emergente de la preocupación por lo desconocido". Quattropani redobló la apuesta al destacar que "no existe miedo a lo desconocido. Lo que hay es terror a estafar a la gente, de malgastar el dinero del pueblo por la prédica de unos pocos que, en general, tiene más sellos en su pasaporte que intervención en juicios por jurado".



El que cuestionó al fiscal General fue Héctor Granillo Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, con declaraciones publicadas en el sitio web oficial de la institución. Granillo Fernández sostuvo que el debate con participación ciudadana "resulta impostergable, a los fines de cumplir el modelo de gobierno elegido por la Argentina y para evitar profundizar el descreimiento del pueblo sobre la administración de Justicia". Sobre eso, Quattropani dijo que "me obliga a reiterar que se corresponde con la petulancia intelectual de aquellos que pretenden darle significado a un sistema que resuelve sólo un puñado de casos al año". Y justificó sus palabras con datos estadísticos como que en Buenos Aires, de 2014 a 2018, se elevaron a juicio por jurado 3.161 causas, de las cuales, sólo se realizaron 278, esto es, el 8,79 por ciento del total.