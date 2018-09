Reclamo. Los empleados del hoy Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación plasmaron la queja en las puertas del edificio, ubicado sobre calle Santa Fe antes de Jujuy.

Los empleados de la delegación local del ex Ministerio de Trabajo de la Nación están en queja. El reclamo se debe a que desde principio de mes la repartición donde cumplen sus tareas, ubicada sobre calle Santa Fe antes de Jujuy, no cuenta con un servicio de limpieza, por lo que los mismos trabajadores han tenido que desempeñar los quehaceres diarios para mantener el edificio en condiciones, según indicaron fuentes oficiales, que agregaron que existe una deuda con la empresa que brindaba el servicio. Actualmente, parte de las tareas las está aportando, momentáneamente, el gremio UPCN a nivel nacional, hasta que haya una solución desde la administración central. Pero los agentes tienen incertidumbre porque desconocen en qué momento llegará la solución.



La situación que plantean los empleados y el gremio que los representa es delicada. Según confirmaron las fuentes, el escenario que se vive en la Delegación Regional de San Juan del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación es similar en otras entidades nacionales. Cabe recordar que desde el mes pasado la cartera de Trabajo de Jorge Triaca pasó a ser una secretaría y a depender del ministerio que conduce Dante Sica.



El conflicto local llegó a su punto máximo el 3 de septiembre, cuanto la empresa de limpieza dejó de prestar el servicio porque desde la administración nacional llegaron a adeudarle entre nueve hasta once meses de contrato. La firma había finalizado su contrato a fines del año pasado, pero continuó prestando tareas mes a mes, con el reconocimiento de servicio correspondiente, con el objetivo de ser nuevamente los ganadores de la licitación que tendría curso este año. Las fuentes indicaron que dicha compulsa de precios se ha visto demorada, producto de la burocracia nacional y del cambio de autoridades de la administración macrista. Incluso explicaron que hay un proceso en curso por el servicio de limpieza, pero que en principio el mismo se habría dado de baja, por lo que temen que no haya novedades en el corto plazo.



Por otro lado, las fuentes aseguraron que una situación similar ocurre con el pago de alquiler de los dos edificios que ocupan las delegaciones de la Secretaría de Trabajo de la Nación en San Juan, la sede de calle Santa Fe y la de la Gerencia de Empleo, sobre calle Mitre pasando General Acha.



Por la falta de un servicio de limpieza, que también incluye la desinfección de los tanques de agua y el control de plagas, los trabajadores nucleados en UPCN Nacional hicieron una presentación formal la semana pasada ante la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat). El órgano es el que fiscaliza que todas las delegaciones del país cuenten con las condiciones adecuadas de higiene y seguridad para desarrollar las tareas de los empleados. Hasta el momento no hubo respuesta ante el reclamo, sostuvieron las fuentes.



Jorge Oruste, secretario general de UPCN Nacional en San Juan, reconoció el conflicto y manifestó que "el gremio se va a hacer cargo de la limpieza por los próximos días, pero no lo podemos hacer de manera permanente". Además, indicó que "hemos tenido que dar una solución porque vemos que hay una falta de conducción. Las autoridades no se están haciendo responsables de los problemas de los trabajadores".



Por su parte, este medio intentó hablar con el director Regional del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Fabricio Fachinetti, pero no contestó los llamados ni mensajes.

Claves del conflicto

Trabajadores

Según se pudo conocer, en la sede local de la Secretaría de Trabajo de la Nación se desempeñan 28 personas que realizan tareas administrativas y de fiscalización.

Días sin limpieza

Desde que la firma dejó de prestar el servicio y hasta que UPCN Nacional dispuso personal para las tareas, pasaron unos diez días. En ese periodo, los mismo empleados encararon la limpieza.

Deuda

Fuentes oficiales indicaron que de los meses adeudados a la firma de limpieza, ya se han cancelado al menos cuatro. Las tareas tenían un costo de entre 18 y 25 mil pesos por mes.