En su breve visita por San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández compartió un mano a mano con DIARIO DE CUYO. El funcionario habló de todo. Indicó que la administración nacional está trabajando un proyecto para favorecer a las economías regionales. Además, dijo que para avanzar en el Túnel de Agua Negra, primero el país debe solucionar su problema con la deuda externa. Por otro lado, potenció a la minería y dijo que el presidente indicará hoy, en su discurso en el Congreso, que este año habrá un nuevo proyecto por el aborto. En materia política, aseguró que a nivel nacional no hay una división entre albertistas y cristinistas.

- El gobierno de Macri adquirió una deuda importante con la provincia por obras viales. Incluso, se hicieron varias presentaciones en la Justicia. Se sabe que el gobierno actual quiere reintegralre parte de los fondos ¿hay un cronograma para esa devolución?

- Se está trabajando. San Juan no es el único caso. Vialidad Nacional fue acumulando mucha deuda con muchas provincias y, obviamente, hay obras que se han financiado con las arcas provinciales. Estamos revisando todo para tratar de resolverlo lo antes posible.

- ¿Hay alguna fecha?

- Todavía no porque se está viendo caso por caso, tramo por tramo y contratista por contratista. Es decir, es algo un poco más extenso, pero está en estudio. Lo vamos a ir resolviendo. Nosotros venimos a reparar esas deudas.

- En el discurso del Presidente en el Congreso ¿va a haber algún anuncio que impacte en San Juan?

- El Presidente va a hacer un diagnóstico de la situación en la que encontró al país. Sin caer en la idea de la pesada herencia, pero sí describir cuál es la situación en la que encontramos al Estado y las arcas públicas. Hay una revisión de lo que fue la gestión anterior, pero no vamos a abundar ni en críticas ni mucho menos. Esto va a ser el punto de partida, para poder explicar cuáles son las medidas que se fueron tomando. En 11 semanas trabajamos para parar la caída social y económica que estaba teniendo la Argentina.

- ¿Las economías regionales tendrán algún anuncio?

- El Presidente va a dar cuenta de la necesidad que tiene el interior y las economías regionales. De cómo se debe reactivar y generar empleo en el interior. Vamos a trabajar con el proyecto de capitales alternativas, con esta lógica de aumentar el federalismo en nuestro país y que no todo esté centralizado en Buenos Aires. Hay que avanzar en ir descentralizando oficinas y facultades en el resto de las provincias.

- Nombró las capitales alternativas, en San Juan va a ser Caucete ¿hay fecha de que puedan llegar a San Juan?

- Todavía no porque ese es un proyecto que hemos enviamos a la Cámara porque creemos que debe discutirse en el Congreso y en ese sentido somos respetuosos de los tiempos del Congreso. Pensamos que cuanto antes salga el proyecto, más rápido podemos poner en funcionamiento ese diseño de gestión que nos parece muy justo para el interior.

- El presidente dijo que tenía la intención de que entidades nacionales tengan asiento en algunas provincias, como el INV en Mendoza y el Inpres en San Juan, ¿se puede pensar que la Secretaría de Minería se instale definitivamente en San Juan?

- Hay otras provincias que también tienen actividad minera, pero sí es cierto que nosotros estamos pensando que aquellas características que representen al esquema productivo o turístico, obviamente, que como actividad tengan un tratamiento especial.

- O sea que hay competencia con otras provincias por la Secretaría de Minería...

- Y si, van a tener competencia. Hay otras provincias que son mineras que van a querer tener esa oficina descentralizada. Posiblemente, a partir del diálogo y la generación de consensos, podremos seguir en esa línea.

- No se descarta a San Juan...

- No, para nada.

- Durante el gobierno anterior, San Juan y otras provincias hicieron un reclamo, sin respuesta, por el subsidio al flete ¿se puede esperar un anuncio semejante?

- Se está trabajando en todos los proyectos que tienden a revisar estas inequidades. Para nosotros es clave porque es lo que genera arraigo, empleo en territorio y se aprovecha esas capacidades de historia que tiene nuestro pueblo, con producciones que son características de cada zona. Queremos hacer competitivas las economías regionales.

- ¿Puede existir el subsidio?

- Eso lo está estudiando el área correspondiente que es la Secretaría de Agricultura.

- Desde el punto de vista político, Alberto Fernández dijo que no tiene intenciones de presidir el Partido Justicialista, ¿existe la posibilidad que pueda conducir algún tipo de acuerdo entre distintas fuerzas que integran el peronismo, como La Cámpora y Kolina por ejemplo?

- La idea es que se consolide el Frente de Todos, no sólo como espacio electoral, que lo fue y fue exitoso, sino como fuerza política y que perdure. En ese marco, obviamente que la columna vertebral de ese espacio es el peronismo, es el Partido Justicialista y para nosotros es importante. Independientemente de esto, se entiende cuál es la responsabilidad del Presidente y cuáles son los tiempos del Presidente para dedicarle a esto. Por eso hay muchos compañeros y compañeras muy valiosas que pueden llevar adelante ese trabajo.

"Las retenciones no tienen que tapar la realidad de lo que el país necesita del campo".

- En ese marco, ¿quién cree que es más conveniente para presidir al PJ nacional ?

- Realmente no es momento de excluir a nadie. Hay dos nombres que circularon en la prensa. José Luis Gioja ha hecho una muy buena gestión, fue parte de la unidad que se convocó y que fue la que logró el triunfo. Por otro lado, está un gobernador joven que recupera una provincia, luego de haber sido intendente y de una trayectoria importante como la de Jorge Capitanich. Después, estamos siendo injustos con otros compañeros y compañeras que pueden tener aspiraciones. Por suerte, el peronismo tiene cuadros de renombre, políticos de gran trayectoria que pueden llevar adelante esta tarea.

- ¿Cómo ve que la interna del PJ de San Juan haya llegado a la Justicia?

- Evidentemente, las internas, en este caso, siempre lesionan. Esperamos que se resuelva de la mejor manera, que efectivamente los afiliados puedan elegir a sus autoridades sin ningún inconveniente y que también exista la unidad. La unidad es un mensaje efectivo que nos dio un triunfo contundente el año pasado y pensamos que es una fórmula que se puede seguir aplicando.

- ¿A nivel nacional hay interna entre los que apoyan a Alberto y a Cristina?

- No, para nada. Somos todos parte de un Gobierno, de un proyecto que trata de sacar a la Argentina adelante. No hay tiempo para internas porque no hay visiones que sean tan antagónicas. Somos todos parte de un frente político que obviamente puede tener discordancias y miradas distintas.

- ¿La minería va a ser importante para la gestión de Alberto Fernández?

- Los proyectos mineros que están funcionando representan parte de un complejo exportador y generador de empleo. Acá, en esta provincia, es una actividad importante. Para nosotros la actividad minera, cuando es sustentable, responsable y cuando cumple con los estándares del cuidado del medio ambiente, es una actividad que genera empleo y riqueza en territorio y que genera exportaciones.

- ¿Cómo ve la gestión de Sergio Uñac? ¿Es una persona clave para la Nación?

- Sí, claro. Uñac es un gobernador que no sólo está al frente de una provincia ordenada y equilibrada, sino que también es un gobernador que permanentemente está buscando proyectos nuevos que hagan al desarrollo productivo e integral de la provincia. Trabaja sobre las asimetrías que existen en cada uno de los territorios. Me parece que eso lo hace un muy buen gobernador. Para nosotros es una figura clave, no sólo del peronismo sino también del federalismo y en ese sentido le tenemos una estima muy importante.

- ¿Hay alguna perspectiva de avance con Chile por el Túnel de Agua Negra?

- Eso tiene una vinculación estrecha con el financiamiento internacional. Después de la deuda podremos destrabar temas como el túnel. Sabemos que los créditos son necesarios para el desarrollo de este paso transfronterizo que tan bien le puede hacer a las producciones locales y a fomentar la salida exportadora de las economías regionales.

- ¿Se va a presentar una nueva ley por el aborto?

- Si, se va a enviar un proyecto al Congreso.

- ¿Hay fecha?

- El domingo (por hoy) lo va a anunciar el Presidente.

Entrega de viviendas y visita a la FNS

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, estuvo pocas horas en San Juan. Acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, participó de una entrega de viviendas en Chimbas junto al gobernador Sergio Uñac. Luego fue parte del Carrusel del Sol para después hacer una recorrida por el predio Costanera. Minutos antes de las 23, partió de regreso a Buenos Aires, en vuelo de línea.