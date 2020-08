La no designación de Jimena Gil, hija del exintendente Julián Gil, en la Secretaría del Bloque Frente con Vos en el Concejo Deliberante de Caucete fue la chispa que encendió el distanciamiento entre los ediles opositores y el exjefe comunal. Incluso, según las fuentes, tras ese episodio, Gil manifestó públicamente críticas contra los concejales de su espacio en el cuerpo deliberativo. Así, llamativamente, quien más se mostró apartada de las directivas del dirigente caucetero fue su cuñada, Paola Cepeda, quien manifestó que hace tiempo que no tiene contacto con él. Inclusive, dijo que "con Julián hay cosas que no compartimos". Por su parte, Miguel Caselles aseguró que no tiene problemas con Gil, pero que eso no quiere decir que el exjefe comunal o personas allegadas tengan diferencias con él. En sintonía se mostró Emanuel Castro, presidente del bloque, quien sostuvo que el hecho de que Jimena no haya sido nombrada en el Concejo produjo malestar dentro del partido.

Si bien los tres concejales aseguraron que, a pesar de la relación con el exjefe comunal y las pujas internas, siguen trabajando juntos en bloque, la realidad indica que el distanciamiento de los ediles con Gil favorece a la intendenta Romina Rosas a la hora de presentar proyectos desde el Ejecutivo y tener un apoyo mayor del Legislativo. Tras las elecciones de 2019, en el que Gil no logró la reelección, Rosas se consagró en la Intendencia y obtuvo cuatro de las siete bancas en el Concejo. Así, las restante quedaron para la oposición.

Fuentes calificadas indicaron que desde el sector de Gil consideran que Cepeda y Caselles ya no pertenecen al espacio y, según expresaron, el detonante fue que los dos ediles propusieron a otra persona para la Secretaría de bloque y no a la hija del exintendente. Castro dijo que el tema "no cayó bien y seguro se mantiene. No sólo de parte de Julián sino dentro del partido, porque ese es un cargo político designado por el espacio".

Cepeda negó ese episodio y sostuvo que Castro también apoyó la incorporación de la nueva secretaria de bloque, pero, además, fue categórica al indicar que "Julián confunde el rol de la oposición, ya que cree que, como tales, no debemos aprobar ningún proyecto del oficialismo. Si la propuesta es buena para el departamento, nosotros lo vamos a acompañar". También dijo que ese es el motivo por el que "él (Gil) dice que no somos oposición y, por eso, nos ha mandado a escrachar a los tres". Por su parte, sobre el distanciamiento, Caselles dijo que "si hay dirigentes que creen que no debo estar, es la opinión de ellos. Por mi parte, voy a seguir en el bloque".