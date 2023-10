Maximiliano Aguiar, Director de la consultora Acierto, analizó el primer debate de los candidatos presidenciales en los micrófonos de Radio Sarmiento. El especialista local afirmó que se trató de un debate plano en términos de desenvolvimientos, sin momentos destacados y sin elementos que "hagan torcer de una manera significativa" la determinación del electorado.

"El formato es bastante estricto, Bregman fue la que mejor lo manejó , mientras que los demás se ciñeron tan estrictamente a la estrategia que lo hizo aburrido. Para el próximo deberán romper ese acartonamiento para conseguir títulos potentes", dijo en el programa Demasiada Información.

"Hubo un apego a lo escrito, sobre todo de MIlei, para evitar salirse. Los principales candidatos se dedicaron más a no equivocarse que a generar frases que generen repercusión", agregó.

"No fue malo de de Milei y Massa ya que ellos necesitan proteger su voto más que ganar demasiado, sí me pareció deficiente lo de Bullrich porque no logró ocupar el centro del espacio que creo era su principal desafío", sumó Aguiar.

"Massa logró mostrarse sólido, Milei más moderado que de costumbre y, para mí, los más sólidos fueron Bregman y Schiaretti. SWin dudas, Bullrich fue la más floja y no logró correr del centro de la escena a Milei", concluyó.

Cuándo es el próximo debate

El segundo debate se llevará a cabo el próximo domingo 8 de octubre a las 21, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Temas del segundo debate

Se discutirán los ejes "Seguridad", "Trabajo y producción" y "Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente". Tal como para el primer debate, el último fue elegido por la ciudadanía.