La habilitación de comercios, industrias y otros locales comerciales en Capital puede demorar hasta 9 meses, según el diagnóstico que hicieron las nuevas autoridades. La demora del trámite, en promedio, es de 3 a 4 meses, aunque han encontrado casos de dos tercios de un año, cuando podría tomar un mes. Esto, aseguran, se debe a la organización del trabajo interno, que en la actualidad tiene problemas por pasos extras o idas y vueltas entre las oficinas. Para solucionarlo, trabajarán en dos proyectos simultáneos. Primero quieren eficientizar las tareas del personal y luego avanzarán en una modificación del protocolo a través de una ordenanza.

Zaida Guerra, secretaria de Industria y Comercio del departamento, contó que desde que ingresaron en su área comenzaron a trabajar esta problemática y lo primero que hicieron fue un diagnóstico. "Nos encontramos con que el expediente da muchas vueltas. Hay una oficina muy grande, con muchas personas, con muchas actividades, pero no determinadas", explicó la funcionaria. Para trabajar este problema determinaron quiénes no tenían una tarea específica y reorganizaron el trabajo hacia adentro. "Encontré gente que tenía ciertas capacidades y no las estaban desarrollando", comentó. Esto les permitió sacar provecho al personal interno y no debieron incorporar trabajadores de otras áreas o de afuera de la municipalidad para avanzar.

La intendenta Susana Laciar anunció cambios en el sistema de habilitaciones en su discurso anual frente a concejales.

Otro punto que decidieron mejorar es lo que Guerra denomina el "flujograma del expediente". Esto quiere decir el camino que recorre desde que ingresa el pedido de habilitación hasta que finalmente un comercio o empresa consigue el aprobado. Uno de los problemas que notaron es que si bien les pedían los documentos en el local de Industria y Comercio, estos debían ingresar por mesa de entrada en el edificio central de la municipalidad. Si quien hacía el trámite tenía que presentar un nuevo documento, nuevamente el expediente debía viajar entre un edificio y otro, incrementando las demoras. Esto, explicó la funcionaria, quieren evitarlo unificando el lugar donde se hace el trámite y donde se presentan los documentos.

A su vez, en el proyecto también contemplaron unificar las visitas e inspecciones a los locales que buscan la habilitaciones, ya que en el sistema actual podían hacerse en fechas distintas. Es que el trámite incluye a varias áreas del departamento, entre las que están bromatología, arquitectura, comercio y publicidad, entre otras. Esto implicaba un trabajo disperso que ahora quieren unificar.

En simultáneo, las nuevas autoridades debieron adquirir un sistema informático que permitirá que, una vez solucionados estos problemas de cómo se tramita el expediente, todo quede digitalizado. También quieren diferenciar la forma en la que tramitan grandes comercios con otros más pequeños, como kioscos. Una vez que hayan avanzado con estas mejoras, presentarán la ordenanza para modernizar los requisitos. Es que, explicó Guerra, "se han hecho modificaciones a la ordenanza antes que eran positivas, pero si antes no eliminamos estos pasos y problemas en el flujograma, no es posible agilizar el trabajo".