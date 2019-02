En la mañana de este sábado, el titular del Juzgado Federal Número 2, Leopoldo Rago Gallo, ofreció una extensa entrevista en el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, y se refirió al Gobierno nacional y la falta de pago por los presos federales en el Penal de Chimbas.

"En el Penal no me querían recibir los presos. Es que, Nación no paga el convenio y entiendo que es un problema para la provincia, pero genera muchos inconvenientes", afirmó el Magistrado.

En cuanto a los presos con lo que tuvieron problemas, afirmó: "Me rechazaron el ingreso de 7 detenidos por la última causa de drogas, pero tras intervenir se pudo solucionar".

Mientras que, sobre la situación que se vive en Penal, sostuvo: "Hay cierta relación ilegal entre el personal del penal y algunos presos. Un ejemplo es el caso de Camargo, procesado, detenido y que durante su estadía en la cárcel se lo procesó dos veces más porque manejaba la venta de drogas desde adentro".

En la misma sintonía se refirió a la venta de droga en la provincia y aseguró que "en San Juan se vende mucha marihuana, cocaína y drogas sintéticas", lo que ha motivado un incremento en la realización de operativos y hallazgo de estupefacientes por parte de las fuerzas federales en los últimos meses.