A pocas horas del último día para la presentación de candidatos ante el Tribunal Electoral, Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, impugnó la candidatura a gobernador de Sergio Uñac. La movida fue rápida, al punto que no esperaron a que el cuerpo electoral les informara sobre las listas presentadas. Tras la embestida, se les correrá traslado a la subagrupación que encabeza Uñac, Vamos San Juan, para que emita su descargo y, luego, el organismo emitirá una resolución. Si el planteo es rechazado, desde UxSJ adelantaron que irán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no apelarán ante la Corte provincial, tal como lo prevé el mecanismo local.

Para impugnar la candidatura, desde el armado que conduce Marcelo Orrego indicaron que corresponde contar como primer mandato el paso de Uñac por la vicegobernación, entre 2011 y 2015, por lo que entienden que transita su tercer período en el Ejecutivo y, así, no puede buscar otra reelección porque sería su cuarta gestión. Incluso, señalaron que se debe tener en cuenta lo que indica el artículo 175 de la Constitución Provincial y el sentido que usaron los convencionales de 1986 para su sanción, cuando manifestaron que no puede alternarse el cargo del gobernador y del vice. Si bien aclaran que ese artículo fue enmendado en 2011 y ese párrafo se sacó de la redacción, sostienen que el espíritu del convencional no fue alterado, por lo que se debe tener en cuenta el periodo de vice de Uñac. Consultado sobre la movida opositora, el vicegobernador, Roberto Gattoni, dijo que "están en todo su derecho", pero "lo lógico es que exista una competencia en las urnas porque Uñac no ha cumplido tres mandatos como gobernador". Además, los criticó al indicar que "me parece mucho que permanentemente judicialicen la política", ya que no es la primera presentación que hacen. Además dijo que cuestionaron el sistema electoral y, ahora, "han hecho pleno uso", al presentar varias listas.