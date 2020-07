Luego de que, a pedido de la comuna de Rawson, la Subsecretaría de Trabajo llamara a conciliación obligatoria para destrabar un conflicto laboral, desde el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) redoblaron la apuesta y ayer hicieron paro. Como respuesta, el organismo provincial declaró ilegal la medida de fuerza y sancionó al gremio con una multa (equivalente a un salario mínimo por cada trabajador que se plegó a la movida) debido a que se afectó la prestación de un servicio básico como la recolección de residuos. El intendente Rubén García habló de la "irracionalidad" de la embestida sindical y resaltó que desde hoy asegurarán que se brinden los servicios en su totalidad con las personas que quieran cumplir con sus tareas, dado que habrá personal policial que garantizará la salida de los camiones recolectores y compactadores del obrador, el centro del conflicto.

El jefe comunal resaltó que SUOEM desencadenó el problema por la rotación de un empleado del obrador municipal hacia el área de Deportes, traslado "en el que se le respeta su categoría y función". Además, agregó que "no hemos violado el Convenio Colectivo de Trabajo ni el acta paritaria, dado que estamos trabajando en un organigrama para la categorización del personal". En ese marco, indicó que "hay un trasfondo político" que mueve al sindicato, aunque aclaró que no sabe quién está detrás. La versión que circula es que el que está fogoneando la movida es el exintendente Juan Carlos Gioja por diferencias con su sucesor, aunque García lo desmintió.

En la gestión del menor de los Gioja se produjo el traspaso de casi mil contratados a planta permanente, con el visto bueno de SUOEM. La buena relación entre las partes se plasmó en el apoyo que el gremio le dio a García en las elecciones del año pasado para que se convierta en el sucesor en el departamento. Inclusive, lo respaldó en la interna peronista, aunque la Junta, al final, quedó en manos de un uñaquista.

Desde principios de este mes, desde el gremio vienen realizando asambleas en el obrador por el movimiento que se produjo del trabajador, debido a que aducen que en el acta paritaria se estableció que no puede haber tal rotación hasta que no esté el organigrama laboral. Frente a esa situación, desde la comuna le pidieron el miércoles a la Subsecretaría de Trabajo que llame a conciliación obligatoria para dirimir el conflicto, ya que tales asambleas se extienden por horas e "impiden el normal desarrollo de las labores". El organismo, que dirige Jorge Oribe, fijó fecha para el martes a las 9, pero el SUOEM directamente fue al paro. El tema puede agravarse, dado que el gremio desconoce la competencia del organismo laboral local y entiende que el conflicto debe dirimirse con la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación. En la Subsecretaría de Trabajo rechazaron tal postura y ratificaron su competencia, por lo que declararon ilegal la medida de fuerza y le aplicaron una sanción económica al sindicato, ratificaron fuentes oficiales y desde el propio municipio. La multa consiste en un monto que debe calcularse en base al salario mínimo de un trabajador por la cantidad de empleados que participaron de la huelga. Estaudino Olivares, secretario Gremial de SUOEM, dijo que el paro será por tiempo indeterminado hasta que desde el municipio los convoquen a paritaria. El intendente resaltó que no están incumpliendo con ninguno de los puntos pautados y que, a través del diálogo, buscan una solución.



Cruces

En una asamblea de trabajadores, Antonino D"Amico, secretario General de SUOEM, trató de "déspota" y "oligarca" al intendente Rubén García. Al ser consultado, el jefe comunal trató de calmar las aguas, pero no se privó de destacar que las definiciones del gremialista "carecen de sentido común" y que "es una persona de edad, hay que tener mucha paciencia y consideración. Y yo tengo tolerancia y paciencia con los adultos mayores". Ayer agregó que la medida de fuerza que llevó a cabo el sindicato, en plena convocatoria a conciliación obligatoria, es "irracional", teniendo en cuenta que "no estamos violando ninguna norma".