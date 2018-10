Unánime. El Concejo Deliberante en pleno aprobó el pedido de informe para que el Ejecutivo municipal envíe información sobre qué cooperativas trabajan en el municipio y su forma de pago.





La oposición en el Concejo Deliberante de Rawson encabezó un proyecto para pedirle informes al municipio por la polémica que estalló con respecto a lo que cobran los miembros de las cooperativas contratadas por el Ejecutivo. Sucede que una mujer había asegurado en una radio que la asociación en la que trabaja factura 60 mil pesos mensuales por trabajos de limpieza y que 10 integrantes perciben 30 mil pesos, por lo que puso en duda el destino de la mitad del dinero. Desde el Gobierno comunal habían señalado que no se pueden inmiscuir en el manejo interno de las cooperativas y su forma de distribución del dinero, pero los ediles quieren saber detalles como cuántas cumplen funciones en el departamento, su método de selección y qué montos perciben. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y fue girada a las comisiones de Asuntos Legales y de Obras.



En un programa de FM del Sol, una mujer, que prefirió no identificarse, remarcó que trabaja en una cooperativa contratada en Rawson y que cobraba 3 mil pesos por tareas de limpieza, al igual que nueve compañeros. El manto de sospecha se generó por la diferencia entre lo que perciben los que prestan los trabajos y lo que factura la asociación, cuyo destino quedó bajo sombras. Frente a la polémica, los concejales Mauricio Carrizo, Vanina Andino, Daniel Poblete y Fabián Olguín presentaron un proyecto de comunicación para solicitarle información al municipio sobre las cooperativas. La iniciativa fue aprobada ayer en la sesión del cuerpo deliberativo y solicita información sobre la cantidad de cooperativas que tienen vinculación con la comuna, qué tipo y cuáles son los montos de contratación, cómo es la forma de selección y quién realiza la contratación , cómo se efectúan los pagos, el número de matrícula de las asociaciones, la situación legal y contable de las mismas, quiénes componen su Consejo de Administración y quiénes son sus socios y si actualmente hay obras que se estén ejecutando bajo el régimen cooperativista.



Si bien los concejales reconocen que la autonomía de dichas asociaciones, la mayoría sostuvo que tendría que haber un mayor control dado el fin social que tienen. El secretario de Hacienda, Cristian Agudo, había manifestado que en la comuna trabajan las cooperativas "Tulum" y "4 de septiembre" y que "como municipio, no tenemos idea qué hacen internamente".