Escenario. Uñac, líder del PJ local, tejerá en el entramado rawsino. El intendente Juan Carlos Gioja postulará un candidato de su equipo. Según las fuentes, García Nieto será el candidato uñaquista. En el giojismo suena Salvadó.

En el tablero de ajedrez que es Rawson con la mira en las elecciones 2019, una pieza de peso es la actual conducción de Juan Carlos Gioja, que para esa fecha cumplirá ocho años en el poder y no podrá repetir mandato. En ese marco, fuentes oficiales indicaron que el jefe comunal propondrá un candidato de su equipo para ponerlo a consideración del gobernador Sergio Uñac, presidente del PJ local, y el diputado nacional José Luis Gioja, con el objetivo de que el elegido reúna el mayor consenso. Sin embargo, la movida no se vislumbra sencilla, ya que el propio Uñac postulará un alfil suyo: el titular de la bancada peronista en la Legislatura, Pablo García Nieto, dijeron otras fuentes calificadas. Ante ese escenario, en el giojismo departamental reconocieron que el tema "se puede complicar", aunque aclararon que agotarán el diálogo. No obstante, la posibilidad de internas está latente, sumado a que hay otro jugador que ya está en carrera, el ibarrista Carlos Munisaga.



En el laboratorio municipal barajan hoy dos o tres figuras, entre los que no se encuentra García Nieto, que es el diputado departamental. Sin embargo, los nombres se mantienen guardados bajo siete llaves, aunque uno de los que viene sonando es el titular del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Las fuentes señalaron que con el plus de las victorias electorales conseguidas de 2007 a la fecha y una estructura aceitada en tierras rawsinas, el menor de los Gioja se cargará la campaña al hombro, y todo indica que el respaldo será para su delfín. De todas formas, buscará el acuerdo de Uñac. En la negociación habrá mucho por definir y nada puede darse por cerrado, ya que uno de los puntos que también se debatirá es el lugar que tendrá el propio Juan Carlos en los comicios de 2019, expresaron las fuentes.



¿Qué piensa el resto? García Nieto aún no anuncia su candidatura, pero las fuentes dieron por hecho que será el candidato uñaquista. Este sólo resaltó que "estamos trabajando en un proyecto superador en Rawson, acompañando al Gobernador. No estamos hablando hoy de candidaturas. En su momento, si me toca a mí, será un gran honor". Y si bien dijo que "hay muy buena onda de vecinos y compañeros, no vamos a adelantar los tiempos". Sobre la propuesta de candidatos que hará el giojismo, dio señales de que, si perfila como postulante, no ve con malos ojos resolver el tema en las PASO: "Siempre lo mejor es lograr los consensos necesarios para que haya una lista, pero el que exista una interna no debe ser ni traumático ni hay que hacer un drama".



Por su parte, Munisaga, aliado de Uñac a través del ibarrismo, destacó que "sería conveniente" que el giojismo presente sus figuras y también está a favor de la competencia en las PASO. Además, le lanzó un dardo a García Nieto. Es que dijo que tiene un margen de duda de que el peronista compita para la Intendencia, ya que este viene diciendo que estará donde el Gobernador se lo pida. García Nieto le contestó que no responde a proyectos políticos individuales sino a un proyecto colectivo.



Ahora, si se abre un escenario de internas, se verá su resolución en la práctica. Es que la ley establece que un frente que lleve un candidato a gobernador, sólo puede llevar un postulante a intendente por partido que integre la coalición. Es decir, el uñaquismo y el giojismo son del PJ, por lo que se tendría que definir un postulante, mientras que Munisga es de una fuerza aliada, el ibarrismo.





Posibilidad

Adelanto de comicios

El Gobierno modificó este mes el Código Electoral, lo que le permitirá, si así lo decide, desdoblar con un plazo suficiente las elecciones provinciales de las nacionales. Dicha definición se espera para fin de año.