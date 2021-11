La puja entre el intendente de Rawson, Rubén García, y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, a cargo del Ejecutivo por una licencia de salud del primero, reavivó una vieja disputa entre dos gremios: el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Unión del Personal Civil de la Nación San Juan (UPCN). Las diferencias entre las agrupaciones gremiales llegaron a tal punto que, ayer, el primero obstaculizó las tareas comunales al llevar adelante una asamblea durante toda la mañana. Lo hizo porque el segundo acudió a la Justicia y logró frenar la convocatoria que Salvadó había hecho para hoy con el fin de empezar a discutir el organigrama y la recategorización del personal. La actividad sindical, que desde el municipio catalogaron como un paro encubierto, afectó el servicio al vecino, dado que la recolección de residuos trabajó al 50 por ciento. Hoy, en principio, no habría reclamo de SUOEM, pero, si lo hay, las autoridades tomaron la decisión de ir a la Subsecretaría de Trabajo y exponer la irregularidad.

La pelea entre los gremios por la representación sindical de los trabajadores municipales data de hace años. Gracias a varias resoluciones judiciales, UPCN logró el aval para dicha representación y viene ganando terreno entre las comunas desde, al menos, 2014. Incluso, consultado sobre la disputa, el secretario Adjunto de UPCN, Gabriel Pacheco, recordó ayer que, a nivel provincial, dicha entidad tiene más representación que SUOEM. En el caso de Rawson, la situación es inversa y el gremio que conduce Antonino D"amico cuenta con mayoría. El dato es importante, porque, si bien la representación de UPCN es menor, el sindicato que encabeza José "Pepe" Villa fue a la Justicia y pidió suspender la reunión paritaria prevista para hoy porque no fueron tenidos en cuenta por el intendente interino. El planteó recayó en el Cuarto Juzgado Laboral, cuyo titular, Federico Soria, le dio lugar y postergó la convocatoria que hizo Salvadó hasta determinar si UPCN debe o no participar de la reunión paritaria. Incluso, fuentes judiciales confirmaron que, enterados de la decisión del magistrado, SUOEM planteó una queja que deberá ser tratada por la Cámara Laboral, aunque esa apelación no frena la suspensión de Soria.

Las movidas de los gremios dejaron en evidencia la postura política que cada uno tiene sobre la puja municipal entre el intendente y el presidente del Concejo. Con la presentación judicial, UPCN terminó ayudando a García a frenar la decisión que tomó Salvadó, la que había caído pésimamente mal, porque el titular del Ejecutivo está alejado de sus funciones por un tema de salud (fue operado del corazón) y la definición de la apertura de una negociación paritaria recae sobre sus manos. Incluso, Pacheco, de UPCN, sostuvo que "es llamativa la convocatoria que hizo Salvadó con el intendente internado. Concretamente, hay un problema y un desacuerdo entre ellos. Además, ¿tanta necesidad había de hacer la convocatoria?". Por su parte, también llamó la atención la movida de ayer de SUOEM, ya que, según las fuentes, primero llamó a un paro, pero, con esa medida iba a afectar al intendente interino, quien les abrió las puertas para la paritaria, por lo que realizaron una asamblea durante toda la mañana afectando el servicio para los vecinos. Además, lo hicieron en "contra de otro gremio y sobre una decisión judicial", dijo el secretario de Gobierno de Rawson, Elias Robert, en referencia a la llamativa movida.

Pedido en el Concejo

Según indicaron desde el Ejecutivo municipal de Rawson, existieron dos pedidos al Concejo Deliberante, que preside Juan Carlos Salvadó, para que UPCN sea tenido en cuenta en la reunión paritaria. Según indicaron, nunca hubo respuesta del Concejo.