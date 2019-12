Equipo. Al no poder repetir en su cargo, Juan Carlos Gioja promovió a su funcionario al sillón municipal. Tras una interna, García fue electo intendente.

El intendente electo de Rawson, Rubén García, metió cirugía en el gabinete respecto al grupo de colaboradores que hoy acompañan al jefe comunal saliente, Juan Carlos Gioja. Si bien en la movida hay agentes que vienen trabajando en distintas áreas de la comuna, hay algunos que no son del municipio y otros, incluso, que vienen de afuera. Según fuentes calificadas, el nuevo equipo generó malestar dentro del giojismo. Es que, según explicaron, García no habría respetado la trayectoria de funcionarios que hace ocho años están junto a Gioja y que tampoco habría tenido en cuenta la chapa política de algunos que vienen militando dentro del PJ rawsino. Las modificaciones son las más profundas entre las comunas del Gran San Juan, teniendo en cuenta que se trata de la continuidad de una gestión (Ver recuadro). Al ser consultado, García negó que haya malestares, defendió a su gente y resaltó su independencia de elección al manifestar que "al gabinete lo decido yo. Este es un cambio de gestión. Eso quiere decir que el que asume lleva su gente".



No fueron las únicas versiones que circularon en el municipio, ya que trascendió que el jefe comunal tendrá una relación áspera con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvado, quien tenía intenciones de ser ungido como candidato a intendente y habría tensión entre ambos. García también descartó esas diferencias y destacó que va a tener buena relación con el titular del Legislativo para "el crecimiento de Rawson". Y remarcó que el que esté en desacuerdo con eso "lo va a tener que decir públicamente".



El municipio de Rawson cuenta con ocho secretarías y van a continuar todas, pero con algunos cambios de denominación. La única incorporación importante que impulsó García es que designó a un coordinador de Gabinete, puesto que estaba creado, pero que no estaba ocupado. A ese lugar va el actual secretario de Hacienda y Finanzas, Cristian Agudo, quien a su vez le dejará su puesto a quien hoy es el contador del municipio, Guillermo Laria. El área de Planificación y Gestión pasará a llamarse de Gobierno y quien llega es Elias Robert, que viene trabajando en la comuna como director de Suministros. Además, García destacó que el futuro funcionario se desempeñó en la campaña "con creces" en la relación con la comunidad. En Infraestructura desembarca Delfor Sánchez, un arquitecto que llega del sector privado, y en Medio Ambiente, Pablo Sales, hoy funcionario de Franco Aranda, que hasta el 10 de diciembre estará al frente de la secretaría de Servicio Públicos, pero de la Capital. La Agencia de Desarrollo de Rawson (ADER) pasará a llamarse Secretaría de Producción y Empleo y en ese puesto habrá una continuidad de la mano de Mariela Arancibia. Luego, en el área de Deportes, asumirá Susana Fernández, antes coordinadora de la repartición. A la secretaría de Cultura, García le quiere dar un nuevo impulso y por eso le sumará el área de Educación. Quien estará a cargo es Maite Pelufo, al frente de la biblioteca de la Villa Angélica. En el área Social habrá continuidad con Laura García, ya que hoy está al frente de la Dirección de Niñez y Familia.



Según las fuentes, esos nombramientos generaron malestar en el núcleo duro del giojismo, trascendidos a los que García les quitó importancia, pero que aprovechó para bajar línea. Además, indicó que "siempre hay molestias porque algunos pretendían ir por algún cargo, pero es natural y lógico". También resaltó que "tengo la línea de Juan Carlos, pero este es un cambio de gestión. Eso quiere decir que el que asume lleva su gente, en la que confía y le responde. Lo demás son versiones".

El resto del Gran San Juan

En Chimbas, Fabián Gramajo mantuvo a Fabián Acosta en la Secretaría de Hacienda, a Mónica Ramos en Desarrollo Social y a Alberto Herrera en Obras. A esta última área le sacó Servicios, a la que elevó de rango y puso a Gabriel Bordón. Sólo le falta definir Gobierno. En Santa Lucía, Juan José Orrego decidió que siguieran Roberto Gutiérrez en Hacienda, Fernando Perea en Obras, Enrique Martínez en Servicios y Emilio Achem en Planificación. En Rivadavia, Fabián Martín le dio continuidad a Mariela Mingorance en Hacienda mientras que dispuso que Raúl Ibaceta pase a Control de Gestión y en su lugar entre Ariel Villavicencio. En Gobierno ingresará la concejal Verónica Alfaro. En Capital, Emilio Baistrocchi armó todo un equipo nuevo luego de derrotar en la interna a Franco Aranda.