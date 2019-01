La noticia cayó como balde de agua fría ayer en la mañana en el entorno de Marcelo Orrego: los líderes nacionales de Cambiemos anunciaron un pacto para impedir las dobles candidaturas, es decir, que un dirigente se postule en la elección provincial y también en la nacional. Aparentemente sin querer, los macristas dieron en el centro de la estrategia del intendente de Santa Lucía, cuyos socios políticos vienen hablando de la posibilidad de que el jefe comunal aspirara también a una banca en la Cámara Baja, luego de la contienda local, por si no logra vencer al gobernador Sergio Uñac. Pero lejos de amilanarse, tanto el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, como el senador Roberto Basualdo, hablaron de la "inconstitucionalidad" del pacto nacional, de que no han sido consultados y de que no tienen obligación de acatar esa decisión.

El último antecedente de doble candidatura lo protagonizó el propio Basualdo en la contienda de 2011. Ese año el senador fue candidato a gobernador y también apareció en las listas de senadores, como suplente. Los titulares eran Guillermo Baigorrí y Adriana Marino quienes renunciaron y le dejaron la vía libre para que asumiera, como finalmente ocurrió, ya que tiempo antes había perdido la contienda por el sillón de Sarmiento con el actual diputado nacional José Luis Gioja.

Según publicó ayer el sitio Infobae, Humberto Schiavoni (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Alfredo Cornejo (UCR) firmaron un documento cuyo texto establece que "En el marco del adelantamiento de elecciones provinciales ya sea por decisión de los respectivos Gobiernos Provinciales o por restricciones de orden constitucional y a los efectos de otorgar mayor transparencia a los procesos, las autoridades de los partidos fundadores de Cambiemos decidieron establecer que quienes sean candidatos a Gobernador no podrán optar por competir en las elecciones nacionales".

Los dirigentes sanjuaninos de Con Vos ayer guardaron silencio durante todo el día, pero a la noche tuvieron que salir a tomar posición en el lanzamiento a la reelección de Fabián Martín en Rivadavia (Ver Lanzamiento). Molesto, Basualdo aseguró a los medios que "Ha sido una reunión partidaria -la de Cambiemos-. Como presidente de Producción y Trabajo no me han invitado a una reunión de Cambiemos", y aclaró que, "Eso rige para los que firmaron, pero para los que no firmamos, no". Según Infobae, la maniobra está pensada para provincias como Córdoba, Río Negro u otras que pretendan adelantar elecciones, lo que en la práctica indica que se trataría de un mandato nacional, a pesar de la resistencia de los referentes locales del oficialismo nacional. Ayer este diario intentó comunicarse con Schiavoni o Cornejo, pero en ambos casos fue imposible.

Por su parte, Martín aseguró anoche que "Va en contra de lo que dice nuestra Constitución, todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido, hacer un acuerdo de esta naturaleza... de todas maneras veremos". Y Orrego, a su vez, aseguró que "No estoy evaluando ser candidato a diputado, soy candidato a Gobernador, me he preparado para eso, quiero ser gobernador de San Juan. No evalúo otra posibilidad que ser candidato a gobernador", aunque fuentes de ese sector que prefirieron el anonimato, vienen diciendo que el plan del intendente de Santa Lucía pasa por presentarse como candidato a diputado nacional en agosto y octubre de este año, como plan B por si la va mal frente a Uñac.

"También podríamos preservar un candidato y no presentarlo para dejarlo para esa época."

ROBERTO BASUALDO Senador

> Lanzamiento

En un salón de Producción y Trabajo de avenida del Libertador, en Rivadavia (foto), el actual intendente Fabián Martín lanzó su candidatura a la reelección departamental. Estuvieron presentes los máximos referentes de ese partido, entre ellos Orrego y Basualdo. Como la invitación salió de las filas del basualdismo, no había en el lugar ningún socio de Con Vos, como el PRO, por ejemplo. En su discurso, Martín dijo que "en tres años hemos transformado nuestro departamento. Construimos el Parque de Rivadavia como el ícono de nuestro departamento. El parque es visitado por muchas personas de otros departamentos". El jefe comunal también se acordó de la administración macrista, al decir que "no han sido años fáciles. Se han cometido muchos errores. Hemos sabido estabilizar económicamente nuestro municipio, con servicios de excelencia". En el final de su discurso, Martín aseguró que "necesitamos arraigar nuestro proyecto, por eso venimos a decirles a mis amigos, que junto a Sergio Miodowsky vamos a ser precandidatos en Rivadavia. Sergio como candidato a diputado y quien les habla como candidato a intendente".