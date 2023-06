El 2 de julio serán las elecciones para gobernador y vice en San Juan, pero antes, más precisamente el 24 de junio, habrá otra fecha clave en la agenda política local: las confirmaciones de los candidatos para los cargos legislativos nacionales (tres bancas en el Senado y otras tres en Diputados) que se pondrán en juego desde agosto próximo. Ante este escenario, DIARIO DE CUYO realizó una encuesta al respecto y la mayoría de los votantes rechazaron que haya aspirantes que se presenten para ambos comicios.

Como las agrupaciones deberán definir sus candidatos a senador y diputado nacional el 24 de este mes, la dupla Marcelo Orrego y Fabián Martín, de la lista Cambia San Juan del frente Unidos por San Juan (UxSJ), y la fórmula de José Luis Gioja y Fabián Gramajo, de San Juan Vuelve de San Juan por Todos (SJxT), tendrán que decidir si se anotan para competir en las legislativas, cuando, nueve días después, pelearán por los máximos cargos provinciales. Tanto Orrego como Gioja, que renuevan sus bancas en la Cámara baja, evitaron definiciones.

Este medio lanzó un sondeo con la consigna "Por la proximidad de las elecciones a gobernador y la presentación de listas para diputados y senadores, ¿qué te parece que haya candidatos que se presenten para ambos cargos?" y, de 14383 personas que votaron, el 88% rechazó las doble candidaturas, mientras que el restante 12% se mostró a favor.

Marcelo Orrego destacó que "mi energía está puesta en la candidatura a Gobernador. No estoy pensando en otro escenario". El santaluceño había sido electo diputado nacional en 2019, por lo que este año puede renovar su banca. Su colega Fabián Martín es actual intendente de Rivadavia, pero deberá dejar el puesto tras cumplir su segundo mandato permitido constitucionalmente. Ambos van por los dos cargos locales de mayor relevancia, cuya elección fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir la postulación de Sergio Uñac, la que, al final, terminó inhabilitando. De esa manera, se produjo un desacople, ya que el 14 de mayo se hicieron los comicios de diputados y cargos municipales y los de gobernador y vice quedaron para después de la inscripción de las candidaturas nacionales.

Si Orrego y/o Martín no se anotan y se juegan por ser gobernador y vice, pueden ganar o perder, como en toda disputa. Si pasa lo primero, se acaba la discusión. Ahora, si sucede lo segundo, se quedan sin nada. El dato no es menor, ya que son los máximos referentes de UxSJ, ex Juntos por el Cambio, los que no tendrían un lugar de exposición y su liderazgo opositor puede ser discutido. ¿Por quién? Por los que sí se anoten y puedan obtener una banca en el Senado y la Cámara baja. No hay muchos dirigentes que tengan el peso de los líderes de Producción y Trabajo, aunque puede aparecer en escena Rodolfo Colombo. Si bien sufrió una dura derrota en Capital en la "interna" con Susana Laciar, quien se consagró como intendenta, tiene votos para exhibir y puede pedir pista para las legislativas, amparado en sus contactos con el Pro nacional, además de que, en esta hipótesis, no participarían Orrego ni Martín.

Ahora, si los dos deciden inscribirse como aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados, deberán enfrentar el costo político que tratará de hacerle pagar el oficialismo de las dobles candidaturas (provincial y nacional), lo que, si bien no está prohibido, el eje de la discusión estará en lo ético. Además, anotarse para los cargos nacionales puede ser usado por SJxT para remarcar que buscarán asegurarse un cargo debido a que caerán en la elección provincial, de acuerdo a lo que ya viene sonando en el frente oficial.

Por su parte, José Luis Gioja dijo sobre las postulaciones a cargos legislativos que "no está en nuestra agenda". También se encuentra cercado a cargar el costo político de una doble candidatura. Según los números del 14 de mayo, llega relegado a la provincial del 2 de julio. Entonces, previo a ello, está la inscripción para los puestos nacionales. Su banca de diputado nacional se pone en juego y, si se inscribe, debería jugar en el frente oficialista. ¿Hay chances de una unidad con el uñaquismo y acordar lugares? Difícil, teniendo en cuenta que, si bien acordaron jugar en el mismo frente bajo el nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas, en el camino se rompieron acuerdos y reina el malestar por los choques internos, entre otros puntos. Entonces, ¿se vislumbra una contienda en las PASO del 13 agosto? Es probable, aunque siempre está el riesgo de que el vencido ni su gente acompañe en la general del 22 de octubre. Por eso, existe la posibilidad de que el perdedor "meche" o intercale sus candidatos con el ganador, analizan algunas fuentes, con preminencia de los de este último. En el medio está Fabián Gramajo, sobre el que las fuentes indicaron que conserva la expectativa de tener un lugar en las legislativas.