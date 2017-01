El avance de la discusión paritaria entre la UNSJ y el gremio de los no docentes por el ingreso y ascenso del personal se vio frenado en diciembre por un planteo y el malestar latente de trabajadores. Un grupo sostuvo por escrito que la recategorización que se viene barajando para los que están como efectivos es discriminatoria, ya que sólo contempla a un sector determinado.



Por otro lado, si bien no hay una presentación formal, las autoridades reconocen que en el ámbito universitario ha levantado polvareda que un lote de contratados que viene desarrollando tareas en la casa de altos estudios tenga que ir a un concurso eliminatorio con hijos de no docentes. Así, los puntos en pugna se analizarán este año.



Lo que sí se definió a fines de 2016 es que los discapacitados que estaban como contratados quedarán efectivos a partir de marzo. Además, se estableció que aquellos que ingresaron con un contrato o bajo otro tipo de régimen informal hasta diciembre de 2014, deberán rendir un curso de ingreso con examen final eliminatorio.



Es más, se acordó que el curso empezará en marzo, que no se extenderá más allá de 3 meses y se dividirá entre administrativos y personal de servicios.



Pero lo que frenó el avance de la discusión y la pateó hacia febrero fueron las objeciones que reinan sobre dos puntos. Uno de los que está cuestionado apunta a un curso de ascenso eliminatorio para el personal no docente que haya ingresado a la UNSJ hasta diciembre de 2010.



Un grupo de empleados que entró a la casa de altos estudios después de ese plazo presentó un escrito ante el Consejo Superior en el que señalan que la propuesta es discriminatoria, arbitraria y caprichosa, por lo que piden que se dé marcha atrás. La otra crítica que circula, pero de manera subterránea, es por qué los contratados desde 2015 al 2016 deben ir a un concurso eliminatorio con los hijos de los no docentes para cubrir un cupo de 50 cargos.



Precariedad laboral

170

Es la cantidad aproximada de contratados que hay en la UNSJ. Algunos de ellos llevan 10 años bajo esa modalidad.







Definidos y en duda



105 Contratados irán a un curso eliminatorio de ingreso. Entran directamente 16 discapacitados y el resto está en estudio.