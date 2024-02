El intendente de Angaco, José Castro, relanzará un plan de venta de lotes que estuvo teñido de polémica. Se trata del programa "Techo seguro y Mi lugar en el mundo" que arrancó durante el primer mandato de cacique comunal y fue puesto en marcha luego de adquirir terrenos a través de la expropiación. Si bien en sus dos primeras gestiones llegaron a hacer la entrega de casi 500 lotes, en 2019, después de un estudio sobre las cuentas del municipio, el Tribunal de Cuentas detectó presuntas irregularidades por el pago en exceso de dos expropiaciones en 2017. No obstante, las dudas fueron subsanadas y tras asumir en diciembre pasado volverá a sacar a flote el plan que "estará disponible a partir de mediados de marzo".

En ese marco, el intendente dijo que en esta ocasión fusionarán los dos programas que había antes bajo el nombre de "Mi Lugar en el Mundo" por lo que esperan poner a disposición unos 1.000 terrenos urbanizados, habilitados y aprobados por planeamiento para que, tanto los vecinos del departamento como del resto de la provincia, puedan adquirirlos a través del pago de una cuota que será "accesible" y más baja que la que hoy se encuentra en el mercado. Castro, indicó que quienes accedan a este programa, tendrán que abonar el valor del metro cuadrado del terreno. Para ello, el jefe comunal explicó que utilizarán varios terrenos que tienen en diferentes partes del departamento y que habían sido adquiridos en el tramo de sus dos primeras gestiones. Así, explicó que una vez que las personas cancelen el inmueble será entregado y en forma conjunta podrán gestionar la escritura, la que será gratuita.

Si bien la primera polémica que se despertó en base a este plan fue resuelta, los programas fueron puestos en stand by durante la gestión del ex intendente Carlos Maza. Por ello, al menos unas 100 personas habían salido a reclamar porque, pese a haber cancelado el valor del lote que habían adquirido, desde el municipio no daban respuesta y les hacían la entrega de los mismos. Ante ese contexto, el actual jefe comunal apuntó contra Maza y dijo que los programas fueron "prohibidos y vedados en estos cuatro años que tuvo la anterior gestión". Además fue un poco más allá y señaló que "si nadie fue en cuatro años a la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y no gestionó la aprobación de ningún plano, por supuesto que no podían lotear, pero ha sido por motu proprio ya que nadie quiso gestionar y fue una forma de bloquear a los beneficiarios".

Ante la vuelta del programa, el líder comunal expresó que desde que asumió como intendente en diciembre pasado, muchas personas manifestaron su interés y se arrimaron a consultar si el programa se activaría de nuevo. Por lo que fue positivo y anticipó que "creo que la reacción será mejor que la primera vez".

Para poder acceder al plan, el intendente mencionó que los requisitos son "mínimos" ya que sólo se tendrá que llenar una solicitud en donde se indique en qué zona del departamento le gustaría vivir y luego presentar la "fotocopia de su DNI y su grupo familiar. En los casos de quienes son de afuera del departamento, se les solicitará el certificado antecedentes". Además, indicó que al igual que en el programa anterior, los jóvenes podrán acceder a este beneficio ya que sólo tienen que acreditar si están estudiando. Por lo tanto, Castro explicó que para poder adquirir un lote, no hará falta contar con recibo de sueldo, ya que sólo serán entregados si están cancelados en su totalidad.

Expectativa

1.000 Son los terrenos que desde el municipio esperan lotear y poder poner a disposición del

programa “Mi lugar en el mundo”.

Beneficios

Las personas que adquieran un lote bajo el programa “Mi lugar en el mundo”, además de la escritura gratuita, también les entregarán los planos de los prototipos de las viviendas para que puedan presentarlos en el IPV y pedir un préstamo para construir, dijo el intendente.

Tamaño

350 a 450 metros cuadrados es la medida que tendrán los lotes. Serán entregados con los servicio

de agua y energía eléctrica.