El más grande. El Hospital Guillermo Rawson es el centro de salud que más trabajadores nuclea, llegando casi 3 mil, de los cuales 2.500 son estatales.



De no mediar inconvenientes, la jornada previa al Día de la Madre los empleados de la Salud de toda la provincia tendrán depositado en su cuenta su parte del pago de las obras sociales por la atención de sus afiliados en la Salud Pública. Si bien la medida ya se aplica para los agentes de los dos grandes hospitales de San Juan, será la primera vez que la misma beneficiará a los trabajadores del sistema centralizado, empleados que prestan servicio en los demás centros de salud. El monto a distribuir alcanza los 14,5 millones de pesos y desde el Ejecutivo trabajan contra reloj para lograr culminar los trámites administrativos y así hacer el depósito. De no lograrlo, desde la cartera sanitaria aseguraron que el mismo estará listo el martes.



La cantidad de trabajadores que se verán beneficiados con esta medida supera por poco a las 6 mil personas, pero de ellas, 3.124 lo recibirán por primera vez. Esto es gracias a que en marzo la gestión uñaquista impulsó una ley para que el recupero que se logra en todos los centros de salud, por las atenciones de quienes tienen obra social, también llegue a los trabajadores del Gran San Juan y la periferia, dando respuesta a su vez a un reclamo sindical.



La ley sancionada establece que de todo lo recuperado, el 34 por ciento se debe distribuir como un plus entre los trabajadores, a liquidar dos veces al año, con el sueldo de marzo y con el sueldo de agosto. El resto se destina en partes iguales, un 33 por ciento a capacitación y un porcentaje igual para maquinaria.



Según se pudo conocer, de los 14,5 millones de pesos recuperados, casi 7 millones son destinados a los 2.500 trabajadores del Hospital Rawson, recibiendo cada uno unos 2.100 pesos de bolsillo. Para el caso de los agentes del Hospital Marcial Quiroga, se trata de poco más de 2.5 millones de pesos a repartir entre 900 empleados, lo que implica que cada uno de ellos percibirá, con los descuentos, unos 2.500 pesos. El resto de los fondos son para los agentes del sistema de salud centralizado, incluidos quienes cumplen funciones administrativas en el tercer piso del Centro Cívico, donde funciona el Ministerio de Salud. Esos 3.124 agentes recibirán en sus cuentas entre 1 mil y 1.500 pesos, indicaron fuentes calificadas.



La diferencia entre los valores que reciben los empleados de los dos hospitales más importantes de la provincia y los que se desempeñan en la periferia, radica en el nivel de complejidad. "Los servicios que presta el Rawson y el Marcial Quiroga son más elevados, por el equipamiento, y permite un recupero de costos más importante a las obras sociales", indicó Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo del Ministerio de Salud.



Por su parte, el ministro del área, Cástor Sánchez Hidalgo explicó sobre el reparto de fondos que "estamos incorporando a todos los trabajadores del sistema de salud. El pago para los dos grandes hospitales debimos hacerlo en septiembre, pero en un acto de equidad lo postergamos para que todos cobren el mismo día".