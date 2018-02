La exsenadora Marina Riofrío suena con fuerza para ocupar un puesto en la Comisión Fiscalizadora del Banco San Juan, el lugar que dejó Adrián Cuevas al asumir en diciembre como juez de Paz de Valle Fértil.



Riofrío ocupó durante 12 años una banca en el Senado y en las elecciones legislativas del año pasado no formó parte de la lista y en su lugar fue la albardonera Cristina López, quien resultó electa. De todas formas, el propio gobernador Sergio Uñac había manifestado que la quería dentro de su proyecto, aunque señalaba que no tenía definido en qué lugar ni desde cuándo. Las fuentes indicaron que la exlegisladora va camino a la Comisión Fiscalizadora de la entidad bancaria local como representante de la provincia y que sólo falta el OK final del mandatario.



Riofrío es abogada y es el requisito que se exige para el puesto, que implica el control de balances y de gastos del banco. La dirigente prefirió no hablar del tema.