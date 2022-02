A 10 días del inicio de las sesiones en el Concejo Deliberante de Rivadavia, los ediles del Frente de Todos (FdT) arremetieron contra la forma en que lleva adelante las obras el intendente Fabián Martín, uno de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC). En esencia, cuestionaron que no haya hecho casi ni una sola licitación pública, mecanismo al que calificaron de transparente, por lo que señalaron que es sospechoso que no se realice en el departamento, sumado a que la compra directa llega a 1.410.000 pesos, uno de los valores más altos entre los municipios del Gran San Juan. Por eso, presentaron ayer un proyecto de ordenanza que elimina una serie de excepciones para que haya más licitaciones. A su vez, el jefe comunal reconoció que no se efectúa ese tipo de procedimiento porque lo avala la normativa, el cual, además, tiene sus plazos y la inflación termina impactando en los precios, sumado a que explicó que más del 90 por ciento de las obras se ejecutan a través del personal municipal y que todo es transparente, al punto de que no han tenido ninguna observación del Tribunal de Cuentas.

Desde los 5.100.000 pesos, el municipio debe llamar a licitación, salvo las excepciones de la norma.

El llamado a licitación de una obra implica la participación de una o más empresas, las que presentan sus ofertas técnicas y económicas para que una comisión las evalúe y elija la mejor en precio y calidad. Bajo esa premias, los concejales justicialistas Leonardo Lorenzo, Lucio Gutiérrez y Laura Villa, más el bloquista Walter Vázquez, encararon la iniciativa para que las contrataciones se den bajo ese mecanismo. El primero explicó que en la gestión de Ana María López se sancionó una ordenanza que exceptuó del llamado a licitación la compra de combustible, la contratación de camiones o maquinarias para la recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público y espacios verdes, entre otros. En la administración de Martín, indicó que se aprobaron otras dos ordenanzas que liberaron del procedimiento a "las obras o servicios que se realicen a través de proyectos aprobados con Nación o provincia" y "las obras de iluminación independientemente de la procedencia de los fondos".

Por esas excepciones, Lorenzo y Vázquez resaltaron que no hay licitaciones en Rivadavia. El primero señaló que, "en ese marco, la gestión es poca transparente. Me llama la atención que no haya ningún tipo de licitación. Es sospechoso". El segundo, por su parte, destacó que JxC habla del respeto a las instituciones, mientras que el intendente no busca el procedimiento más transparente. Además, ambos remarcaron que un polideportivo de más de 5 millones de pesos se hizo por contratación directa y que tampoco hay licitación en las obras cuyos recursos llegan de un fondo especial para los municipios.

Martín admitió que no realizan licitaciones porque las excepciones, justamente, están contempladas en las ordenanzas. También resaltó, en conjunto con la secretaria de Hacienda, Mariela Mingorance, que "la inmensa mayoría" de las obras se ejecutan a través del personal municipal y que los materiales que compran lo hacen de contado, por medio de cotejo de precios, para abaratar costos. Así, el jefe comunal indicó que un proceso licitatorio lleva su tiempo, lo que, con la inflación, se come el presupuesto y la obra no se puede ejecutar. En ese marco, explicó, se encuadran las obras con fondos provinciales y nacionales, cuyos recursos se van girando a medida que avanzan las tareas.