La ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Rivadavia, denominada "ficha limpia", que establece la prohibición de ser candidato a intendente y concejal a todos aquellos vecinos que cuenten con condenas por delitos de corrupción, aunque éstas no estén firmes, generó dudas dentro del propio cuerpo deliberativo. Si bien la norma fue sancionada por unanimidad, uno de los ediles pertenecientes al Frente de Todos, planteó una "moción de reconsideración" al entender que la ordenanza, tal como está escrita, es inconstitucional, por lo que debe ser modificada. Dicho planteo fue rechazado, dado que los concejales del oficialismo provincial son oposición en Rivadavia y no cuentan con el apoyo suficiente para imponer su postura. Pese a la baja, y consultado sobre el tema, el presidente del Concejo, de Juntos por el Cambio y que responde a los lineamientos del intendente Fabián Martín, dijo que la norma es válida pero expresó dudas al punto que sostuvo que "si alguien considera que la norma es inconstitucional, lo deberá plantear y lo deberá resolver un juez. En ese caso, el municipio tendrá que defenderlo a través de sus abogados y, eventualmente, si se declara la inconstitucionalidad, habrá que aceptarla".

Quien hizo el planteo, luego de aprobar la norma denominada "ficha limpia", fue el concejal del Partido Justicialista Leonardo Lorenzo. Según explicó el edil, en la sesión de ayer, y previo a que el texto de la ordenanza sea leído, solicitó una moción de reconsideración sobre el punto de la norma que indica que "se fija como plazo de culminación de la prohibición cinco años contando desde el cumplimiento de la pena efectuada". Esto es que, si una persona es condenada a dos años de prisión en suspenso, debe esperar cinco años más para recién poder presentarse como candidato en Rivadavia. Según Lorenzo, eso "es inconstitucional" porque "el municipio no tiene la facultad de aplicar una pena accesoria, como lo es una inhabilitación. Eso es decisión del Poder Judicial". Así, dijo que lo comunicó al cuerpo, incluso alertando que "esta ordenanza se va a terminar judicializando", porque, además, con la prohibición de no tener una condena firme, "atacaría otros principios constitucionales, como el de inocencia".

Consultados sobre la ordenanza que promovió JxC en Rivadavia, y que recibió el apoyo de todo el cuerpo deliberativo, fuentes judiciales indicaron que la norma tiene "serios" problemas de fondo porque no cumple con el principio de jerarquía normativa, esto es que, no se adecua a lo que establece la Constitución Nacional y tratados internacionales (sobre el principio de inocencia), el Código Penal (al fijar una inhabilitación que es facultad del Poder Judicial), y la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, normas que establecen taxativamente los requisitos necesarios para ser intendente y concejal, los que no pueden ser cambiados por una ordenanza.

Sobre el planteo de Lorenzo y los eventuales problemas de fondo, el presidente del Concejo, Juan Cruz Córdoba, lanzó críticas a la oposición (Ver Cruces...) y defendió la norma. Aunque consultado sobre la inconstitucionalidad reconoció que "puedo analizarlo" y "tendría que profundizar el estudio". Mientras que afirmó que "se están adicionando algunas características que tiene que reunir una persona que quiera ser candidata", pero no cambiando lo que dice la Constitución.



Delitos

La ordenanza sancionada por Rivadavia establece que las personas con condenas por delitos cometidos contra la Administración Pública, como malversación de caudales públicos, cohecho (sobornos) y tráfico de influencias, entre otros, no pueden ser candidatos.



Antecedente

Fuentes consultadas indicaron que existe un antecedente que define el carácter taxativo de los requisitos establecidos en la Constitución provincial para ser candidato. Fue en caso de Cristóbal Liuzzi que, a fines de los "90 llegó a edil por el partido Desarrollo y Justicia.

Cruces tras la sanción

El presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Juan Cruz Córdoba, de Juntos por el Cambio, fue crítico con la oposición municipal por el planteo hacia la norma de "ficha limpia" luego de que el proyecto recibiera el apoyo unánime de todos los ediles.

Córdoba fue duro al manifestar que "los concejales de la oposición, pero fundamentalmente Lorenzo, lo que están tratando de hacer es embarrar la cancha". Así dijo que "me da la impresión de que, por cuestiones netamente políticas o electoralistas, los concejales que firmaron el dictamen y lo aprobaron, cuando ven que ha sido algo bien recibido por la gente, ahora salen a decir ¿cómo hacemos para voltear esta iniciativa?".

Por su parte, Lorenzo, al tener el rechazo de su pedido de reconsideración, dijo que "es claro que el proyecto ha surgido para politizar", al hacer referencia de que es casi un hecho que la ordenanza termine cuestionada en la Justicia". Políticamente, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, vienen teniendo fuertes cuestionamientos en Rivadavia, lo que refleja que será un duro escenario para las fuerzas electorales de cara a los comicios del año que viene. Es que, el intendente, Fabián Martín, no puede repetir en el cargo, por lo que el oficialismo provincial entiende que se abre una puerta para pelear la intendencia.