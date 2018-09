Adquisición. En los primeros días de gestión, Martín llegó a un acuerdo para la compra de cuatro camiones compactadores. Aseguró que producirían un gran ahorro y cuestionó a su antecesora, Ana María López de Herrera.

Concejales opositores en Rivadavia tienen una duda sobre una decisión del intendente Fabián Martín que si no se aclara, no descartan llegar hasta la Justicia para que aclare el asunto. Es que, según explicó el edil Leonardo Lorenzo, a través de las redes sociales circula un documento que indicaría que el jefe comunal le alquila un inmueble a un importante proveedor de la comuna. De ser así, según los concejales, Martín estaría incurriendo en un posible delito. Para no generar especulaciones, a través del Concejo Deliberante le pidieron explicaciones, pero que hasta el momento no han sido dadas. El intendente dijo que desconocía el pedido de informe, pero confirmó que el lugar donde hoy vive es alquilado y que su dueño es el proveedor nombrado por los concejales. No obstante, aseguró que el hecho no se trata de una irregularidad y sostuvo que la movida conlleva una intencionalidad política.



El pedido de informe al que hacen referencia los ediles fue presentado el último día de julio y lleva la firma de Rosana Chiaramello, Facundo Herrera y el justicialista Lorenzo. En el mismo, los concejales expusieron la situación y manifiestan que los trascendidos que indican que Fabian Martín tiene un contrato de alquiler de una casa con el proveedor Miguel Ángel Rodríguez, "generan intranquilidad en la comunidad y afecta institucionalmente al municipio".



Según Lorenzo, él y sus pares, no tienen certeza respecto a cuál es la relación del intendente con ese inmueble y con el proveedor. "Como concejales presentamos un pedido de informe y le estamos dando un tiempo prudencial para que conteste", aunque indicó que todavía no han tenido respuesta. "Nos parece importante que lo aclare para despejar dudas. Si no hacemos esta presentación, como concejales incurriríamos en una falta. Si Martín no hace la aclaración, nos veremos obligados a hacer la denuncia para que se investigue", sostuvo.



El jefe comunal indicó que hasta el momento no respondió la solicitud de los ediles "porque no tenía conocimiento del pedido". Según Martín, su relación con el proveedor no es irregular porque "tengo un contrato de alquiler ante escribano público" y dijo que se trata "de la casa donde vivo hace casi un año y medio. No veo el problema".



El intendente sostuvo que Rodríguez es el proveedor con el que llegó a un acuerdo apenas asumió en la gestión, en 2015, para la adquisición de los camiones compactadores de basura y los contenedores. Que ese fue un contrato de leasing (el pago de un canon por mes por un periodo y por el que luego el particular se hace del bien que alquiló), que les permitió dejar de contratar a una empresa tercerizada para el servicio de recolección de residuos para pasar a hacerlo desde la Intendencia con personal municipal, lo que les generó un ahorro de unos 800 mil pesos por mes. El intendente indicó que ese fue el único contrato con Rodríguez y que recién en 2017 llegó a un acuerdo para alquilarle una casa, lugar donde vive actualmente.



Martín resaltó que le llama la atención el planteo de los ediles y sostuvo que buscan "perjudicar la gestión". Por su parte, Lorenzo explicó que "no queremos ser una oposición que pone palos en la rueda" sino que se aclaren puntos "que están en duda" y de los que "no hay respuestas".



No es la primera vez que hay cruces entre los concejales de la oposición y la conducción municipal. Ya pasó con los empleados municipales y las pintadas en las paredes en el departamento (ver Pujas...).

>Concejo Deliberante

El cuerpo legislativo de Rivadavia cuenta con diez miembros, de los cuales siete son oficialistas y responden a Martín. Del resto, sólo Lorenzo representa al PJ, mientras que Herrera y Chiaramello llegaron de la mano del Partido Popular Participativo, de Ana María López, y son aliados al justicialismo.



>Respuesta a ediles

El intendente Fabián Martín indicó que les responderá en breve la solicitud a los concejales opositores y aclaró que la presunta demora se debe a que hasta el momento no había tenido conocimiento del requerimiento, a pesar de que el mismo fue librado hace casi un mes y medio, a fines de julio.

Pujas entre Martín y los concejales

No es la primera vez que el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, tiene cruces con los concejales opositores. Uno de los primeros episodios fue a inicios del 2017, cuando los ediles le reclamaron que se habían realizado pintadas de muros y paredes con leyendas políticas de su gestión cuando dicha práctica está prohibida por una ordenanza que el mismo Martín impulsó. El jefe comunal reconoció que sólo un lugar fue pintado, pero aseguró que no incumplió la norma porque contó con la autorización del dueño, aunque la ordenanza no contempla ese tipo de excepción. Luego hubo choques por la cantidad pasantes que tiene la comuna. Lorenzo sostuvo que el presupuesto para el personal "precarizado" fue desmedido, ya que subió de 7 a 68 millones de pesos en tres años. Martín le retrucó al indicar que la cifra era errónea y justificó el número de pasantes por los servicios que presta la comuna.