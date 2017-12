En la última sesión del Concejo Deliberante de Rivadavia se desencadenó una disputa por quién desempeñará el cargo de auditor municipal, la persona encargada de controlar las cuentas. El oficialismo que lidera el basualdista Fabián Martín apuntaba a designar a Mariela Mingorance, quien viene ocupando el cargo, pero en la oposición entienden que la contadora no cumple con el requisito de llevar cinco años como matriculada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE). Así, el estudio de la terna para el nombramiento pasó a comisión y fuentes comunales señalaron que se tratará en una sesión extraordinaria de enero, posiblemente el 17.



Los ediles del Frente Todos, Leonardo Lorenzo y Facundo Herrera, hicieron punta en que Mingorance no reúne la condición que fija la Carta Orgánica. La misma señala que el auditor debe poseer título universitario habilitante de contador, con cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Si bien Mingorance tiene el título, Lorenzo y Herrera aseguraron que para desempeñarse como tal tiene que estar matriculada en el CPCE, cosa que hizo este año. Inclusive, el primero hizo reserva en la sesión de ayer de actuar judicialmente, dado que la contadora ya ha venido resolviendo sobre las cuentas municipales.



La presidenta del Concejo, Verónica Alfaro, indicó que todo se tratará en la reunión de comisión de Legislación, que se reunirá de manera previa a la sesión extraordinaria, y que buscarán el mayor consenso posible. En ese marco, en el oficialismo no descartaron proponer a Gastón Petrignani, otro de los ternados, quien sí lleva más de cinco años con matrícula en el CPCE. Sobre la otra contadora que figura en la lista, Silvia Pinto, los opositores también sostienen que no cumple con el requisito que le reclaman a Mingorance.