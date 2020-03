Roberto Basualdo se encuentra aislado voluntariamente en Buenos Aires después de regresar de viaje de Miami. El senador sanjuanino dijo que no tiene síntomas y que lo hace por una cuestión de "responsabilidad".

"Llegué el mismo día que Estados Unidos ingresó en la lista de zona de riesgo por el coronavirus y, aunque en Miami casi no hay casos por el clima, las normas están para cumplirse. Es una cuestión de responsabilidad", explicó a este medio.

Basualdo dijo no presentar síntomas y seguir las recomendaciones de Salud Pública. "Sigo trabajando por teléfono y desde el departamento. me tomo la temperatura una vez al día, pero no tengo ningún síntoma", concluyó.

Eduardo Duhalde, Pablo Yedlin y Adolfo Rodríguez Saá también anunciaron estar en cuarentena.