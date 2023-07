Aunque fue decisión propia no presentarse a ningún cargo para estas elecciones (además de haber ya anticipado antes de las eelcciones que no ocuparía ningún lugar en el gabinete si Marcelo Orrego era electo gobernador) Roberto Basualdo es considerado uno de los integrantes de la 'mesa chica' que llevó a que ayer domingo una nueva fuerza política destronara a 20 años de gobiernos del Partido Justicialista en San Juan. Y el senador anticipó que vislumbra "más coincidencias que disidencias" a partir del 10 de diciembre, en el que se invertirán los roles: su Frente pasará a ser el oficialismo y el PJ, la oposición.

"En la oposición no hay enemigos, hay adversarios. Ellos piensan de una manera y nosotros, de otra. Por ejemplo, en la parte económica no coincido para nada con el gobierno nacional y para mí no le salen las cosas bien pero no creo que lo haga así a propósito, para que le vaya mal. Entonces, empezar a dialogar es ver en que puntos hay coincidencias y empecemos a trabajar juntos. Seguramente en San Juan vamos a encontrar más coincidencias que disidencias. Cuando nosotros fuimos oposición, fuimos responsables, nunca tiramos piedras", afirmó el senador

En declaraciones a Radio Sarmiento, Basualdo analizó los ejes del triunfo de su espacio: "Los candidatos trabajaron mucho, llevaron sus propuestas elaboradas por el equipo técnico. Y el cambio no era al vacío, sino a algo sólido, con propuestas. No hubo una descalificación por todo lo hecho, sino que hay cosas que nosotros creemos que hay que mejorarlas. Además, al electorado le gustó que no era una fórmula por conveniencia sino que realmente había trabajado en conjunto y que había madurado".

Basualdo aseguró que no hubo un "padre del triunfo" y señaló que no se presentó a una nueva postulación como senador por "coherencia. Si no me gsuta que otro se presente a un cuarto período, yo tampoco puedo hacerlo. Sabía que podía entrar, pero no era lo que planeamos. Marcelo (Orrego) dijo que no quiere más de una reelección, que no quiere Ley de Lemas".

Sobre el equipo que deberá conformar orrego para gobernar, Basualdo indicó: "Hay mucha gente muy buena, espectacular. Si ya trabajó con nosotros, bienvenido. Pero si tenemos que golpear puertas para buscar a los mejores, ¿Qué problema hay? Nosotros necesitamos hacer un buen gobierno. ¿De qué club es? Bueno, después vemos".

Finalmente, consultado sobre cuánto dependerá la gestión provincial del color político a nivel nacional, resumió: "Siempre ayuda porque pensamos y trabajamos de forma similar. Pero Marcelo Orrego y Fabián Martín ya fueron intendentes con el gobierno provincial y nacional en contra y la gente les valoró la gestión votándolos nuevamente".