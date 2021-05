En diálogo con el programa "A Todo o Nada" de Radio Sarmiento, el actual decano de la Facultad de Arquitectura y candidato a Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Roberto "Duro" Gómez dijo que estará en la segunda vuelta electoral pero todavía no tiene claro quién será su rival.

"Me veo en el ballotage, con seguridad. La tercera medición realizada me ubica claramente en la segunda vuelta, pero no tengo muy claro todavía con quien porque los demás candidatos también han sufrido variaciones en su medición desde la primera que se hizo", indicó Gómez. Y agregó: "Vislumbro un final con bandera verde que va a estar ahí cabeza a cabeza, de todas maneras en 10 días habrá un panorama mucho más claro sobre quiénes serán esos candidatos que estarán en la segunda vuelta".

El actual decano de Arquitectura indicó que cuenta con el apoyo del actual rector, Oscar Nasisi y respondió sobre la situación de que parte del grupo del actual rector respalda a otros candidatos: "Es normal, cada uno tiene su visión y sus creencias, está bien que no todos sigan a un candidato, es parte de lo que necesariamente debe ocurrir en la universidad", comentó Gómez.