Agradecimiento. Desde su búnker, el jefe de Gobierno porteño agradeció el papel de Mauricio Macri en la campaña de la Ciudad de Bueno Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue reelecto ayer en primera vuelta al imponerse al peronista Matías Lammens.



Con el 94,65 por ciento de las mesas computadas, Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) sumaba 55,60 por ciento y Lammens (Frente de Todos) cosechaba un 35,32.



En la historia porteña, nunca fue electo en primera vuelta un jefe de Gobierno. La única excepción fue en 1996, la primera elección desde que el distrito se transformó en autónomo, pero no porque un candidato hubiera alcanzado el 50 por ciento de los votos, sino porque todavía no estaba vigente la nueva Constitución porteña. Por eso, Fernando De la Rúa, entonces de la Unión Cívica Radical (UCR), obtuvo el 39,8 por ciento de los votos y resultó electo jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Para ganar en primera vuelta y evitar el balotaje deben superar el 50 por ciento de los votos. En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto pasado, Horacio Rodríguez Larreta (del macrista Juntos por el Cambio) sacó 45,92 por ciento y Lammens 31,36. En las elecciones de ayer, se quedaba con el tercer lugar el candidato de Consenso Federal, Matías Tombolini, alcanzando el 5,40 por ciento de los votos.



El reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, agradeció ayer al presidente de los argentinos Mauricio Macri por el apoyo para lograr su reelección y "a los que no nos votaron, porque con su mensaje nos muestran que siempre se puede mejorar". "Los voy a convocar para que trabajemos todos juntos por la Ciudad", dijo Rodríguez Larreta en el acto del búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero.



El gobernante porteño declaró que ayer los porteños hicieron "historia" en la Ciudad de Buenos Aires. "A esta altura estoy enamorado de Buenos Aires y cuanto más la recorro más me enamoro. A partir de mañana voy a hacer lo que hago siempre: trabajar desde temprano y caminar las calles. Yo estoy al servicio de ustedes pero necesito que me ayuden. La Ciudad que soñamos va a ser posible si la hacemos juntos", aclaró.



Luego de que el ministro del interior, Rogelio Frigerio, diera en conferencia de prensa los primeros datos oficiales, Diego Santilli salió a saludar a los presentes en el búnker de Costa Salguero junto a su mujer, Analía Maiorana. "Gracias de corazón. Reconocimiento total y absoluto a los vecinos. Nos acompañaron en cada reunión, en cada barrio y en cada cuadro. Hoy la Ciudad de Buenos Aires demostró que estos cuatro años valieron la pena. Eso lo hizo un equipo enorme que se fue ampliando", dijo.



El vicejefe de Gobierno porteño y compañero de fórmula de Larreta, Diego Santilli, declaró anoche que la Ciudad demostró que "valió la pena" el esfuerzo del trabajo de cuatro años y agradeció a los vecinos que acompañaron al jefe de Gobierno.

Votos en el exterior

Según consulados y embajadas de Argentina en el mundo, la afluencia de votantes fue muy numerosa y en varios casos superó récords. Uno de los consulados más concurridos fue el de Miami, Estados Unidos. Los residentes en Nueva Zelanda comenzaron a votar el sábado pasado desde las 19 en la embajada de Wellington.



También emitieron sus votos los argentinos que se acercaron a las representaciones nacionales en Australia (14 horas de diferencia), China, Singapur y Malasia (11 horas). En Beijing, China, el embajador Diego Guelar (foto) emitió su sufragio en el Consulado General. El Colegio Mayor Argentino recibió a ciudadanos argentinos que residen en Madrid, España.