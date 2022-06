El diputado bloquista Andrés Chanampa, que busca ser candidato a intendente de Chimbas, no sólo había puesto en duda el origen de los fondos utilizados por la concejal Daniela Rodríguez para homenajear a los vecinos por el día del padre, sino que también cuestionó su rol de contralor como edil al ser la esposa del intendente Fabián Gramajo. La dirigente, que viene sonando como la postulante a suceder al jefe comunal, salió al cruce y resaltó que las declaraciones del legislador son "pirotecnia política", es decir, que sólo tienen el propósito de hacer ruido, pero que no llevan a ningún lado. Además, sin manifestarlo directamente, lo cuestionó duramente al indicar que "se te pueden volar un montón de ideas si tenés la cabeza puesta en las urnas", en referencia a que hace rato viene pensando en los comicios de 2023. Por otro lado, dejó en claro que los recursos utilizados para hacer el regalo surgieron de su bolsillo y del aporte "de muchos compañeros y amigos".

La puja entre Chanampa y Rodríguez salió a la luz el jueves en el programa "Demasiada Información", de Radio Sarmiento. El primero había cuestionado a la concejal por haber entregado durante el fin de semana una tarjeta con su nombre, su foto, la frase de "Chimbas, te quiero!" y un bombón. En ese marco, puso en duda el origen de los fondos, incluso, apuntando a las arcas comunales. En esa línea, el diputado había dicho que "debe haber sido un monto bastante elevado porque repartió casa por casa. Es lindo tener ese recurso para hacer campaña". Por otro lado, fue duro al opinar que tener familiares dentro del arco municipal, en este caso, en el Concejo Deliberante, que funciona como ente contralor, "no es ético. Cómo le decís a tu hermano o a tu esposo que los recursos son bien o mal usados".

Es la primera vez que existe un cruce de este calibre entre figuras que suenan como posibles candidatos a intendente de Chimbas en 2023, distrito clave para el Frente de Todos, ya que se trata de uno de los más numerosos de la provincia, donde un punto porcentual representa una gran cantidad de votos. Gramajo transita su segundo periodo, por lo que no puede repetir mandato y se abre el recambio de figura en la Intendencia, mientras que puede haber retoques en la postulación para el representante en la Cámara de Diputados. Es que Chanampa ha manifestado que buscará ser candidato y, de serlo, dejará el lugar a otro candidato a la Legislatura. Por su parte, Rodríguez aún no ha manifestado sus pretensiones y, ante la consulta de si será candidata, dijo que hoy tiene los ojos puestos en su trabajo y que no sabe lo que se presentará después.

Consultada sobre las declaraciones radiales del legislador, la concejal, que además es la vice primera del PJ, aclaró que "los recursos siempre han salido de nuestros bolsillos y también de muchos compañeros y amigos". Por otro lado, sobre su labor como edil, dijo que "sé muy bien cuál es mi trabajo. Fui designada en este lugar por el pueblo y tengo una responsabilidad que cumpliré tal cual lo juré en su momento. Lo que opine Chanampa no me molesta". Así, sostuvo que esas expresiones tienen un claro tinte político de cara a 2023 y que representan "pirotecnia política". Por otro lado, buscó diferenciarse con una indirecta al indicar que "estoy preocupada porque todavía hay un tiempo para gobernar, un tiempo para ser responsable desde el lugar que cada uno ocupa y, por ahí, se te pueden volar un montón de ideas teniendo la cabeza puesta en las urnas".