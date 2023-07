Si bien el gobierno electo conducido por Marcelo Orrego asumirá recién el 10 de diciembre, ya comenzó a recibir críticas por parte de los intendentes uñaquistas como es el caso de Romina Rosas, la jefa comunal de Caucete.

En diálogo con Radio Sarmiento, Rosas dijo que "me asusta la incoherencia del gobierno provincial electo, porque un día sus integrantes dicen algo y luego lo cambian, es una ambigüedad que nos genera ruido a los intendentes".

En ese sentido, aseguró que "antes, cuando eran oposición, decían en campaña que no hay que hacer grandes obras para ser felices y ahora modifican el discurso una vez que ganaron. Aseguraban que no iban a hacer grandes eventos y hoy el relato es distinto, por eso creo que es parte de lo que van construyendo antes de asumir y me da un poco de recelo".

Rosas se mostró preocupada por los recursos que recibirá Caucete con la próxima gestión y contó que en el departamento del Este hay mucho por hacer. "Necesitamos tener una planificación, por ejemplo, para ver cómo continuamos con la ciudad deportiva que estamos construyendo, la realización del Fiesta de la Uva y el Vino, viviendas y otros temas", señaló.