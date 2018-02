Diálogo. Además del intendente de San Rafael, Uñac se reunió con el diputado Félix y los intendentes bonaerenses de Merlo y Castelli, Menéndez y Echarren.

Primero fueron el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Y ayer el senador Rubén Uñac viajó a Mendoza para verse con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro; y los hermanos Emir y Omar Félix, intendente de San Rafael y diputado nacional, respectivamente. Todos del peronismo, por supuesto. El motivo de los encuentros es ir tejiendo relaciones con el peronismo más dialoguista e invitarlos a que participen de la Fiesta Nacional del Sol.



Según contaron dirigentes vinculados al uñaquismo, la idea es colaborar en el armado de una oferta electoral del peronismo, que por ahora aparece muy disperso. Uno de esos sectores, integrado por kirchneristas, randazzistas y del Frente Renovador, se reunió la semana pasada en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). A ese mitín fue invitado el gobernador Sergio Uñac, pero prefirió no asistir. Los organizadores mantienen una férrea oposición al gobierno macrista, pero no logran unificar discursos. Después está el ala más dialoguista, que integran el gobernador de Santa Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Ángel Pichetto, entre otros.



La idea del peronismo sanjuanino es afirmarse en quienes mantienen un discurso que implique diálogo con el gobierno nacional, ya que no quieren descuidar la gestión del gobernador Uñac. Fuentes del PJ de calle 25 de Mayo aseguraron que tampoco quieren ir detrás del Pichetto o Urtubey y por eso empezaron a moverse individualmente, pero sin pelearse con ningún sector.