Faltan dos semanas para el balotaje y las cartas que juegan ambos candidatos se van visibilizando con la intensidad de las campañas. En este sentido, las exposiciones en los medios de los políticos que apoyan a uno u otro incrementan y sus opiniones colaboran para convencer al electorado. En el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, habló al respecto el secretario general de la Gobernación y presidente del bloquismo, Luis Rueda.

El representante del partido de la estrella remarcó sobre las diferencias que hay entre los dos candidatos que llegaron al balotaje, Sergio Massa y Javier Milei. "Massa garantiza medidas concretas que van a estabilizar la economía. Después de las elecciones ha llevado tranquilidad en los mercados", destacó.

Por su parte, sobre Milei aseguró que "genera miedo e incertidumbre, hasta en la gente que está con él" y agregó que "dijo que iba a sacar los plazos fijos y la gente se pone mal".

Además, fundamentó a unión de Massa con el kichnerismo y lo diferenció de la alianza que realizó Milei con el Pro. "No fue de un día para el otro, Massa fue sanando heridas con el tiempo y se volvió a unir con el partido. Milei fue apenas superó las generales, ahí es donde te das cuenta que no es algo serio y las propuestas no son reales", enfatizó.

"Bullrich dijo que 'explote todo' y nosotros no vamos a hacer eso. Queremos darse seguridad a la gente", resaltó.

Finalmente, aseveró que Marcelo Orrego, gobernador electo de San Juan, "debería haberse jugado por alguno" (entre Massa y Milei). "Así es muy fácil, nos juguemos a grises. Si no te la jugás, miremos de afuera y después nos sumamos", sentenció.