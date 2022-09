Preside el Partido Bloquista y, en la sociedad con el peronismo, viene acompañando a Sergio Uñac en la Subsecretaría de la Unidad Gobernación. Luis Rueda pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y se metió de lleno en la puja con la oposición. "No escucho de Juntos por el Cambio (JxC) propuestas de gestión o un programa de gobierno, lo de ellos es más electoral", resaltó el dirigente. A su vez, remarcó que "llevar un proyecto provincial es otra cosa, no solo pasa por mejorar una plaza". En ese punto, hizo hincapié en las políticas de Estado que ha implementado la gestión uñaquista y marcó diferencia con uno de los ejes que ha caracterizado a las administraciones de Producción y Trabajo (partido central de la alianza opositora) en Rivadavia y Santa Lucía. "Ellos tienen tres departamentos (se suma 9 de Julio) y nuestros dirigentes proponen cosas diferentes y para mejorar", indicó.

El presidente del bloquismo manifestó que "la oposición no propone, sale a criticar lo que se está haciendo, pero no veo cosas concretas ni los escucho con temas sobre qué van a mejorar". Es más, opinó que "no veo que la gente esté viendo a la oposición como una oferta electoral para mejorar la situación y lo que hay que hacer en este momento".

Frente a los 20 años de gobierno que cumplirá el frente liderado por el PJ, Rueda reconoció que "puede haber críticas cuando uno va gobernando mucho tiempo. Le ha pasado al bloquismo. Pero ahí es donde está la fuerza de los proyectos. Vamos a seguir mejorando, podemos mostrar una provincia que está bien, si no, que discutan con números. Puedo defender este proyecto tranquilamente. Vamos a proponer y cumplir".

En cuanto a su referencia a que no solo es "mejorar una plaza", destacó que "está bien que así sea, nosotros lo hacemos en nuestros departamentos. Pero encarar un proyecto provincial es otra cosa, ya no va a pasar por una cuestión solamente departamental".

En su crítica de que JxC actúa motivado por una cuestión electoral, explicó que "he escuchado a dirigentes que antes no representaban a (Mauricio) Macri y ahora están con él". No fue lo único, dado que manifestó que hoy los opositores "critican al ministro de Economía (Sergio Massa) y lo llevaron en la boleta como candidato a presidente en 2015". Además, cuestionó a la gestión de Cambiemos porque "venían a San Juan y prometían obras y después no llegaban los fondos" y que cuando se importaba vino "no salía un referente local a decir que estaba mal, no salían a defender los intereses de los sanjuaninos, decían que se debían a un proyecto".

En ese marco, remarcó que "defendemos un Gobierno nacional, que tiene cuestiones a mejorar, pero tenemos una ideología, sabemos dónde queremos ir", por lo que señaló que de la administración de Alberto Fernández han recibido recursos para "viviendas, hospitales y rutas".

Por otro lado, indicó que "estoy abocado a fortalecer y tener candidatos posicionados del bloquismo en todos los departamentos". La respuesta fue en referencia a una posible candidatura a Gobernador dentro del Frente de Todos, a lo que agregó que "lo veremos más adelante". Tampoco descartó postularse para la Intendencia de Rivadavia. Además, Rueda expresó que, además de armar en todos los departamentos, "el objetivo también es ubicar concejales".



DEFINICIONES