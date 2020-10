Luego de que este medio diera a conocer el armado que viene tejiendo Graciela Caselles y Jorge Godoy con Juan Domingo Bravo para romper filas con el PJ, el titular de la Convención bloquista, Luis Rueda, quien busca tener las riendas del partido, salió a redoblarles la apuesta. "Que Caselles renuncie a su banca de diputada nacional y que Godoy lo haga con su cargo de concejal en Capital para mostrar la independencia", resaltó el pocitano, dado que ambos consiguieron sus lugares gracias a la alianza con el peronismo en el Frente Todos en la elección del año pasado. "Si lo hacen, los acompaño en ese proyecto de unidad", manifestó Rueda.

Su desafío apunta a que el reciclado sector disidente esté en el llano para ser una alternativa en la competencia interna bloquista y que no usufructúe los cargos que los dos referentes consiguieron con el frente oficialista que hoy rechazan. Un "retruco" que se ve difícil que acepten. Inclusive, Rueda destacó que Bravo "quiere encarar otro proyecto con Cambiemos", tal cual le dijo este último a este medio. Por eso, el presidente de la Convención se preguntó dónde está la tan mentada independencia, por lo que remarcó que "Caselles ha tenido diferencias terribles con ese sector (de Juan Domingo Bravo, a quien enfrentó y venció en 2012, cuando estaban en veredas opuestas). Nadie la entiende y todo esto ha caído muy mal".

No obstante, Rueda explicó que ha circulado que Bravo quiere ir como candidato a diputado nacional y que la actual presidente del partido le ha asegurado ese casillero en una eventual lista. Sin embargo, el pocitano recordó que Caselles "había dicho que me iba a apoyar a mí, después se lo dijo a Carlos Maza (intendente de Angaco), a Miguel Atampiz (de Zonda), a Pedro Medina (exministro de Salud), a Godoy y ahora a Bravo. Como se va, trata de dividir. Y como no logró posicionar un candidato dentro del mismo frente, lo hace con el sector más criticado del partido".

Luego de que los dos sectores acordaran en la Justicia que el comicio partidario se lleve a cabo el 29 de noviembre, siempre y cuando lo permita la situación sanitaria por el coronavirus, salieron a la luz los movimientos internos. Godoy, concejal por la Capital, va por la presidencia y dice que cuenta con el apoyo de la presidente. Así, remarcó que "hemos buscado a las personas que coinciden en la idea de ser una alternativa y encontramos eco en el bloquismo disidente". De hecho, ambos se han mostrado con Bravo en recorridas y visitas partidarias. Este último le dijo a este diario ha venido hablando con la diputada nacional y que "está decidida a que el partido tome otro camino". De hecho, el hijo de don Leopoldo Bravo cayó a una reunión que estaba teniendo Rueda con sus simpatizantes el viernes en Santa Lucía y planteó ante todos que, con el visto bueno de Caselles, se rompa la sociedad con el peronismo. Fue ahí donde el titular de la Convención le dijo que, como actuaba de vocero, le dijera a la presidente que renuncia a su banca, definición que reiteró ayer. "Que ella y Godoy dejen sus cargos, que demuestren que no es por lo que han venido trabajando, sino por la alternativa que plantean. Pongo a disposición mi candidatura si lo hacen", subrayó.

Rueda viene señalando que, de cara a la interna, su objetivo es hacer crecer al bloquismo y que después se definirá en qué frente estará el partido. Pero lo cierto es que el pocitano apunta a sostener la coalición con el justicialismo, de ahí los dardos que ha recibido de los disidentes. Su fuerza reside en el apoyo de intendentes, diputados, concejales y dirigentes.

Calendario caliente

Tras un acuerdo entre Caselles y Alejandro Bravo, que acompaña a Rueda, en el Juzgado Federal con competencia electoral, el calendario se disparará el 15 de octubre. Una fecha clave es el 5 de noviembre, cuando deben presentarse las listas. La batalla ahí será en la Junta Electoral. El comicio es el 29 de ese mes.