Luego de que la presidenta del bloquismo, Graciela Caselles, señalara en un escrito ante la Justicia Federal, en el que pidió la suspensión del cronograma electoral, que Luis Rueda "se esconde" y "no tiene coraje" para firmar el pedido que hicieron sus allegados para lanzar el proceso de renovación de autoridades, el presidente de la Convención Bloquista salió con los tapones de punta. Es que este aseguró que "quien no da la cara es Graciela Caselles", porque "desde hace tres meses que he querido hablar con ella y no lo he podido hacer". Además, sostuvo que es respetuoso de lo que resuelva la Justicia y que, a diferencia de Caselles, "no busco conflicto y, tampoco, agredir a los demás. Ella no busca el diálogo, sólo hacerle daño al partido y a la institucionalidad", sentenció.

El nuevo cruce se dio porque en el escrito que presentó ante el juez federal Miguel Gálvez, Caselles señaló que hará responsable al magistrado y al dirigente "si hay un caos epidemiológico" de coronavirus si continúa el proceso en medio de la pandemia. Incluso, en la presentación, la diputada nacional fue dura contra Gálvez al indicar que "queda claro que lo hago responsable y a todos los que avalen la continuidad de las actividades pre y electorales prohibidas, poniendo en riesgo a toda la población, sólo por ambiciones políticas desmedidas". Sobre ese punto, Rueda indicó que "se está yendo de los límites al ir contra el juez o dar a entender que no está siendo objetivo". Además, destacó que es "respetuoso de lo que diga la Justicia. Y ella debería hacer lo mismo".

En el escrito, Caselles pidió la suspensión de las actividades del cronograma porque no se pueden llevar adelante reuniones partidarias, por lo que Rueda resaltó que le llama la atención porque "ella ha estado participando de reuniones, así que no entiendo por qué ese planteo". Para tomar una decisión, el juez le corrió traslado al Comité Covid-19 y al delegado de Capital, Alejandro Bravo, cercano al titular de la Convención, quien había presentado el pedido para que se lance el calendario. El representante legal de esa línea, Humberto Conti, dijo que habrá un rechazo al planteo de Caselles, porque "no hay fundamento científico que lo sustente".