El flamante presidente del bloquismo, Luis Rueda, asumirá hoy su cargo con la mitad de los comités departamentales sin definiciones. Es que la Junta Electoral de la fuerza decidió suspender las elecciones prevista para el domingo en los 11 distritos en los que habrá internas. Con esa postergación, Rueda tomará las riendas partidarias a través de una asunción provisoria, con un triunvirato que lo tendrá a él como presidentes, junto a un secretario administrativo y un tesorero. Ocurre porque el Comité Central, órgano que designa al presidente y las autoridades partidarias, no se podrá reunir y no estará formalmente constituido porque la mitad de los representantes de los departamentos no habrán sido electos. Pese a esa situación, tras el acuerdo político al que llegó con Graciela Caselles, el actual Presidente de la Convención ya cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros del Comité Central, esto es, 25 de 43 integrantes, y puede asumir su rol de presidente. El acto de asunción está previsto para hoy a las 19 en la sede central de Mitre antes de Alem.

La nueva situación y la resolución de la Junta Electoral se definieron ayer, luego de que los apoderados de las listas que están en puja le solicitaran al organismo que suspenda los comicios previstos para el fin de semana. Según la resolución, el espacio que tiene a Caselles como referente basó su pedido en la situación sanitaria que atraviesa la provincia por el coronavirus. Rueda cambió su discurso y llamativamente hizo el pedido en la misma línea que su rival, indicando que "existiría un grave riesgo de exposición de los afiliados al probable contagio del virus, toda vez que los contagios se han multiplicado de manera geométrica, sin que esta situación se haya podido advertir con anterioridad, ni mucho menos evitar". La postura del sector de Rueda es igual a la argumentación que había sido reflejada por Caselles, cuando presentó un pedido de suspensión de los comicios ante la Justicia Electoral, postura que en su momento fue rechazada. Por otro lado, la suspensión se fijó hasta el 31 de marzo de 2021, en sintonía con la prórroga de los mandatos que estableció la Cámara de Diputados en la última sesión para las entidades profesionales y sus cajas previsionales, o hasta que la situación sanitaria local permita llevar adelante los comicios.

Con las elecciones suspendidas, no habrá elecciones en 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Chimbas, Concepción, Trinidad, Rawson, Albardón, Sarmiento, Santa Lucía y Desamparados, por lo que los representantes de cada distrito ante el Comité Central no podrán ser elegidos. Fuentes partidarias indicaron que el principal motivo por el que se aprobó la suspensión es porque muchos de los departamentos en los que habrá interna, son populosos, como Chimbas y Rawson, por lo que sería necesario trasladar a miles de personas para emitir su voto. Por otro lado, cabe recordar que en Valle Fértil, Iglesia, Capital Centro, Jáchal, Calingasta, Rivadavia, Ullum, Zonda, Angaco, Pocito y 9 de Julio, primó la unidad por lo que las autoridades ya fueron proclamadas, al igual que la lista consenso del Comité Central que encabeza Rueda.

La elección del bloquismo iba encaminada a una dura interna entre el presidente de la Convención y la línea opositora que estaba representada por Juan Domingo Bravo, Caselles y el concejal de la Capital, Jorge Godoy. Pero diferencias entre el primero y la Diputada hicieron que Bravo se bajara de la disputa, lo que obligó a Caselles a cerrar un acuerdo con Rueda.



Comité Central

Con la lista de unidad al Comité Central, Luis Rueda se hizo de 14 seguidores que lo respaldan, más los 11 delegados de los distritos en los que no habrá interna. Así, tiene más de la mitad de los votos para ser presidente. En ese armado, Jorge Godoy ingresó como séptimo delegado.