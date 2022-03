Si bien fue un acto que se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer, sirvió como vidriera para lo que será el 2023. Es que, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, confirmó que tanto él como su espacio tienen la mirada puesta en ese distrito, incluso, como posible candidato "si el Frente de Todos y el partido" así se lo piden. De esa manera, el dirigente indicó que se pondrá "al frente de este proyecto en ese departamento", por lo que comenzará a mostrarse y a tener más presencia con eventos y actos. El de ayer, que fue organizado por el concejal Walter Vázquez y dirigentes del partido de la estrella como Laura Adámoli y su hija Catalina, fue el puntapié inicial de lo que será un año intenso en un departamento en el que el sector oficialista no es gobierno y en el que trabajará para hacerlo propio en las elecciones generales del año que viene.

Rivadavia es un distrito clave tanto para el oficialismo como la oposición. A través de Fabián Martín, Producción y Trabajo lo comanda hace siete años, por lo que, el año que viene, el jefe comunal no podrá repetir en el cargo. Así, se abre la puerta para encumbrar a un sucesor, mientras que desde el Frente de Todos pueden presentar un candidato que dé pelea en la contienda.

Al ser consultado sobre su presencia en Rivadavia, Rueda indicó que "tenemos la intención de mostrarnos más. He manifestado que vamos a trabajar en todos los departamentos, pero, principalmente, en aquellos donde el Frente de Todos no es gobierno, en esos está incluido Rivadavia. Así, me voy a poner al frente de este proyecto en ese departamento". De esa forma, explicó que "la idea es realizar un buen trabajo territorial y por eso es mi presencia. De acá para adelante, se van a dar más visitas".

Por otro lado, aclaró que las distintas actividades a realizar en el distrito del Oeste fueron habladas "en una reunión en el Comité Central y la idea es comenzar a trabajar en ese departamento. Hay otros dirigentes como Alejandro Bravo y Catalina Bravo, que trabajan en ese departamento y tienen intenciones de hacer un trabajo intenso". Mientras que, sobre su posible candidatura, aclaró que "esto no es para ser candidato, pero voy a ser respetuoso de lo que se decida en el partido y en el frente. Si, en el caso de que llegue posicionado y me lo pidan, no tengo problemas de ser candidato".

El acto de ayer fue en el Barrio Medalla Milagrosa tuvo la presencia de un grupo nutrido de mujeres y hombres bloquistas de Rivadavia, incluidos, referentes provinciales del partido.