Luis Rueda, el presidente del Bloquismo, salió al cruce la línea interna del partido, denominada "Renovación bloquista", cuyo dirigente más conocido es Pedro Medina, ex ministro de Salud del Gobierno de la Alianza, que pidió ayer su integración al frente Juntos por el Cambio (JxC) y tuvo el OK de su líder, el diputado nacional Marcelo Orrego.

"No me sorprende. Estos dirigentes siempre estuvieron fuera del partido o en líneas contrarias a las conducción. No ganaron en ningún departamento, la verdad no representan a ningún sector orgánico", dijo en Radio Sarmiento.

"El que tenga intenciones de acompañar otro frente lo puede hacer pero no es representación del bloquismo. ¿Alguno lo conoce? no se a quien representan, no los he visto compitiendo ni ocupando cargos. Van buscando cuestiones personales. En algún momento me lo pidieron a mí y como no lo consiguieron, ahora se van a ver si logran sus expectativas", agregó.

"Quienes lo conocen a Medina saben que pedía cosas personales y hasta amenazaba. Es una persona con la que muy difícil dialogar", sumó.

Además, el bloquista no dudó el disparar contra Juntos por el Cambio, "tienen la necesidad de sumar por sumar".

Quienes están con JxC

En las filas de JxC ya se encontraban el bloquismo disidente, cuyo máximo referente es el exintendente de la Capital, Enrique Conti, hoy vocal del Tribunal de Cuentas, y el sector que encabeza Juan Domingo Bravo. De hecho, ambos dirigentes fueron expulsados del partido en 2021 debido a que, junto a César Aguilar, Franco Marchese y José Anselmo Aballay, apoyaron públicamente a la coalición opositora, por lo que incumplieron con lo dispuesto orgánicamente, que fue respaldar y jugar en el oficialista Frente de Todos (FdT).

Los miembros de "Renovación bloquista" resaltaron en el acta de compromiso e integración con JxC que son una línea interna legalmente reconocida por el partido. En cuanto a la unidad, indicaron que se basa en las "coincidencias programáticas" y le solicitaron a Orrego "el compromiso de permitir acuerdo políticos electorales en toda la provincia, con listas propias o intercaladas, en las próximas contiendas electorales, tanto provinciales como nacionales".