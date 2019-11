Tarea. Debajo del puente de calle Centenario, Vialidad Nacional deberá instalar una tubería para asegurar el paso de agua a ambos lados de la Ruta. La entidad fue obligada por la Justicia Federal.

Por un reclamo de la Unión Vecinal Chimbas Norte en la Justicia, Vialidad Nacional fue condenada a hacer una mejora en la obra de la Ruta 40 Norte. La tarea será para asegurar el servicio de agua potable a unos seis mil vecinos del departamento. La repartición tendrá que realizar un túnel que contendrá dos cañerías que pasan justo por debajo del puente de calle Centenario. El trabajo debe atravesar la ruta de Oeste a Este y así, asegurar la distribución del recurso. Todo correrá por cuenta de Vialidad Nacional y estará a cargo de la UTE que construye el acceso. Si bien no hay fecha de inicio, se estima que la obra comenzará en unas semanas y el costo rondaría los 400 mil pesos.



El reclamo se dio en 2017, cuando comenzaron los trabajos para la construcción de la ruta, cuyo pleito finalizó hace unas semanas con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Mendoza. La institución vecinal que regula el uso de agua potable había planteado la paralización de la obra "de inmediato", en el tramo de calle Rodríguez a callejón Blanco, porque rompía las cañerías que abastecen a los barrios de la zona. Así, solicitaron que se instale una nueva traza de la ruta o de la cañería de agua potable o se decida otra medida. Los barrios afectados eran el Villa María, Lote hogar 59 y Lote Hogar 10, Los Cardos y Villa Paula.



En el Juzgado Federal Nº1 rechazaron el planteo debido a que entendieron que no se había acreditado que la obra en ejecución afectara el servicio de agua potable y que, incluso, pudiera impactar en el futuro. Además, desde Vialidad Nacional habían indicado que la Unión Vecinal nunca se presentó a la audiencia pública para hacer el reclamo, tal como lo hicieron otros vecinos y entidades, por lo que iniciaron las tareas de acuerdo al proyecto que tenían aprobado. Tras ese fallo en contra, la Unión Vecinal apeló y el expediente recayó en la Cámara de Mendoza, que en una resolución unánime, les dio la razón, en parte, a los vecinos. La decisión se basó en que la UTE (Mapal y Dumandzic) propuso "colocar un caño para que pase el servicio en la intersección de calle Centenario, al no encontrarse construida todavía esa calzada" en ese lugar. Pero no ofreció hacer lo mismo en calle Rodríguez "porque ahí ya está terminada la obra y debería romperse toda la calzada, costo que Vialidad Nacional no está dispuesta a asumir", se indicó en el escrito. La Justicia aceptó ese planteo y obligó a la repartición a encarar las obras, pero sólo en el primer cruce. Según indicó Sergio Zavala, presidente de la Unión Vecinal, la cañería de calle Centenario atraviesa la Ruta 40 y "abastece a unas 1.500 familias, o sea, a unas 6.000 personas, además, de dos escuelas y una estación de servicio".