Los encontronazos entre las dos rivales por la conducción del Sindicato de Comercio (SEC) no cesan. La opositora Cecilia Ávila dijo en Radio Sarmiento que desde el espacio oficialista, que lidera Mirna Moral, están "tratando de comprar la voluntad de compañeros que nos acompañan para que se bajen y, así, desintegrar nuestra lista". La secretaria General, que va por su primer triunfo encabezando una fórmula, le contestó que lo que dice "es una falta de respeto", una "artimaña" y que "no he hecho, no hago ni voy a hacer" esa jugada.

Los cruces entre las rivales se desataron en la previa de la presentación de candidatos del 29 de octubre y han continuado hasta la actualidad, cuando estaba vigente el plazo para los planteos de impugnaciones de una u otra lista ante la Junta Electoral del sindicato. El horario para tales presentaciones venció anoche a las 24 y, al cierre de esta edición, no había escritos en ese sentido. No obstante, Moral había dicho que habían detectado presuntas irregularidades, las que iban a chequear durante la tarde para corroborar si efectuaban impugnaciones de postulantes rivales, quienes deben cumplir requisitos establecidos por estatuto.

Las definiciones de Ávila se dieron en el programa "Acento en la noticia" y resaltó que desde el sector rival les ofrecieron dinero a dos candidatas mujeres para que se bajen de la lista, aunque evitó dar sus nombres para "preservar sus identidades". Molesta, Moral dijo que, "si tiene las pruebas, que haga la presentación o denuncia donde corresponda. Es un invento". Además, contraatacó al señalar que "no sé el motivo por el cual las personas le están renunciando" y que, "por lo general, el opositor suele utilizar este tipo de artimañas para generar desconfianza en el que está conduciendo". También resaltó que lanzar esa acusación es "una falta de respeto".

El primer cruce se había dado cuando Ávila cuestionó la poca presencia del gremio en todo el comercio. A su vez, Moral le había contestado a su competidora que integra la Comisión Directiva y que nunca dijo nada, que sí estuvo en la calle con los empleados, aún en pandemia, a diferencia de su rival, y que "hay que demostrar capacidad".

La movida electoral también reveló el pase del actual secretario Adjunto, David Castro, a la lista de Ávila para tratar de seguir en el mismo puesto, en el caso de que sean electos.

El comicio está fijado para el 22 de diciembre. Moral reemplazó en 2017 a Raúl Ávila tras su fallecimiento. Por su parte, Cecilia Ávila es hija del histórico dirigente mercantil.