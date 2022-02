La Municipalidad de Rawson, que conduce Rubén García, había llegado a la reunión de conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo con una propuesta de peso: ofrecer al Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) llevar adelante, este año, una serie de concursos para cubrir cargos vacantes dentro de la comuna. En total, más de 100 puestos distribuidos en distintas categorías, para un universo global de 263 lugares que no están ocupados, cifra que implica casi la cuarta parte de todo el plantel municipal. Si bien en la comuna veían que era una buena propuesta, recibieron una negativa por parte del gremio que, en cambio, le solicitó a las autoridades un análisis exhaustivo sobre todo el personal de Rawson, la tarea que cumple cada trabajador y la categoría que cada uno tiene. Por lo bajo, en la comuna ven la movida como una avivada. Primero, para "vender" ante los empleados que, en algún momento, se podrá llevar adelante una recategorización automática, la que "de ninguna manera se va a dar", dijo un funcionario rawsino. Y segundo, afirmó, la jugada es para ganar tiempo.

Con la negativa del SUOEM, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, fijó una nueva fecha de audiencia entre las partes, la que quedó marcada para el 27 de abril. En dicha reunión, el municipio se comprometió a presentar toda la información que requirió el sindicato. De la reunión en el organismo laboral participó el secretario General, Antonino D"Amico, junto con el apoderado, Horacio Rodríguez del Cid, mientras que, por el lado de Rawson, lo hizo el asesor de la intendencia, Ricardo Pintos, junto al secretario de Gobierno, Guillermo Heredia, y el apoderado de la comuna, Pablo José Manzur.

Tras el encuentro, Pintos manifestó que "no entiendo por qué SUOEM dijo que no a la propuesta. Creo que la intención de ellos es tratar de informar al personal que, cuando la municipalidad tenga los recursos, se les podrá arreglar la situación, como una recategorización", pero, a su vez, dejó en claro que de ocurrir ese proceso "de ninguna manera se llevará adelante de manera automática", ya que "el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que ellos mismos redactaron, establece que la manera de hacer carrera es a través de este concurso de oposición y antecedentes". Así, el asesor de García defendió la propuesta del concurso al indicar que "la comuna tiene hoy estas vacantes y tenemos una disponibilidad de dinero para ir cubriéndola paulatinamente. Nuestra idea era lanzarlo lo antes posible, para que la mayor cantidad de trabajadores comience a percibir un incremento en sus haberes", lo que, en principio, quedó postergado para luego de la reunión de abril. Sobre ese punto, Pintos adelantó que la propuesta inicial apuntaba a disparar concursos de antecedentes y oposición en los meses de julio, septiembre y diciembre. Por otro lado, el asesor aprovechó para hacer un tiro por elevación contra la gestión de Juan Carlos Gioja, al expresar que "en Rawson nunca se llamó a concurso. Hubo un proceso de antecedentes para hacer un encasillamiento, pero nosotros queremos cumplir con el CCT", esto es, llamar a concurso.

Sobre el hecho de que SUOEM busca ganar tiempo, allegados a la comuna indicaron que es posible que, para la reunión de abril, la Cámara Laboral resuelva la apelación que hizo el gremio contra la decisión judicial que abrió la puerta para que el UPCN se siente en la mesa paritaria, participación que el sindicato municipal rechaza.

Personal

La Municipalidad de Rawson cuenta con unos 1.100 trabajadores de planta permanente y unos 250 contratados. Según fuentes oficiales, antes de la asunción de Rubén García como intendente, esto es, en diciembre de 2019, unos 700 contratados pasaron a planta permanente. Además, la comuna cuenta con 263 cargos vacantes, las que quiere cubrir con concursos.

Sin queja por el descuento de días por el paro

Según confirmó el asesor del municipio, Ricardo Pintos, el gremio SUOEM no discutió ayer el descuento de días que aplicará la gestión de García a aquellos trabajadores que llevaron adelante la medida de fuerza, la que fue declarada ilegal. El funcionario indicó que esa medida había sido suspendida por el jefe comunal "hasta que se llevara adelante la audiencia de hoy (por ayer), pero de ese tema no se habló, por lo que el descuento se va a aplicar". En esa línea, fuentes oficiales indicaron que la baja en los salarios para aquellos trabajadores que hicieron paro se dará con la liquidación del sueldo de febrero. García había decidido no realizarlo en diciembre "para no afectar el pago de fin de año a los trabajadores". Sin ningún tipo de planteo por parte del sindicato de los municipales, la comuna tiene luz verde para realizar la quita, la que se estima que será por tres días y para unos 60 o 70 empleados".

Por otro lado, por la medida de fuerza, la comuna llevó adelante sumarios y la aplicación de sanciones administrativas para los trabajadores. Incluso, según se supo, hubo medidas que afectaron al personal contratado, ya que se tomó la decisión de no renovarles el contrato por haber participado de la medida de fuerza ilegal. Otras de las acciones que hizo Rawson, según indicó el intendente, fue radicar denuncias en la Justicia contra personas que extorsionaron a los empleados para que se sumen al paro de actividades de diciembre.

Cronología

Noviembre 2021

Pese a la ausencia del intendente, Rubén García, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, llamó al SUOEM a paritaria para discutir el organigrama y la recategorización del personal.

Diciembre 2021

La Justicia suspendió el llamado a paritaria. A modo de reclamo, SUOEM realizó un paro de actividades, que duró tres días y afectó, principalmente, la recolección de residuos en todo el departamento.

Noviembre 2021

Ante el llamado a paritaria, el gremio UPCN concurrió a la Justicia y, a través de un amparo, solicitó frenar la convocatoria realizada por Salvadó. El gremio de José "Pepe" Villa aseguró tener representación de trabajadores

.

Diciembre 2021

Por el paro, la comuna decidió hacer intervenir a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, la que, finalmente, resolvió llamar a conciliación obligatoria, declarar ilegal la medida de fuerza y aplicarle una multa al sindicato.