Vacunas. La ley nacional 27.491, sancionada por el Congreso, define el Control de enfermedades prevenibles por vacunación. La norma determina la disponibilidad de vacunas y los servicios, de forma gratuita.

La Secretaría de Salud de la administración de Mauricio Macri se encuentra en deuda con San Juan, ya que no está enviando las vacunas que le corresponden por ley a la provincia, lo que ha generado un gasto de 35 millones de pesos en las arcas locales para salir a cubrir las de meningitis. La ministra de la cartera sanitaria local, Alejandra Venerando, hizo gestiones personalmente, vía mail y a través de expedientes, pero obtuvo como respuesta que no recibirá ningún lote. Por eso, envió el viernes una carta documento a su par nacional, Adolfo Rubinstein, para que regularice la situación. De no hacerlo, la provincia estará en condiciones de iniciar acciones legales por el faltante. Por otro lado, la Nación tampoco compensará un desfasaje de fondos en el programa Incluir Salud para atender a los pacientes dializados, lo que suma otros 38 millones de pesos. En este caso, la funcionaria continuará las tratativas para que se admita el saldo en rojo.

La situación más crítica es por las vacunas. Desde la cartera sanitaria indicaron que son 47.408 dosis de distintos tipos que Nación debe enviar a San Juan para que las personas tengan acceso gratuito (ver infografía). Sin embargo, la gestión macrista no ha mandado ninguna de ellas. Las de meningitis son 24.800 dosis que el Gobierno provincial tuvo que salir a comprar las esenciales para que no haya faltantes, mientras que del resto tiene stock para hacerle frente al calendario.

El tema es alarmante, dado que se trata de una obligación de la administración nacional que está incumpliendo y si no fuera por las previsiones de la provincia, se dejaría sin una cobertura para prevenir enfermedades peligrosas como la meningitis, la rabia y hepatitis, entre otras.

La alfil uñaquista definió la situación como "compleja" y resaltó que la provisión de las distintas dosis está asegurada. El tipo de inyectable que generó el fuerte cruce son las de meningococo cuadrivalente. La funcionaria explicó que las dosis para San Juan sirven para atender a unos 14.000 beneficiarios. Como Nación no hizo los envíos y comunicó que no los va hacer, la provincia adquirió las vacunas directamente con el laboratorio que las produce. Así, logró que la compañía asegurara un envió de 9.000 unidades para las próximas dos semanas, que tendrán como prioridad los recién nacidos hasta los tres meses. Un lote de 6.000 dosis llegará a mediados de agosto, con las que "se irá completando la segunda mitad del año y así vamos a dar el cumplimiento a las dosis obligatorias que corresponden a los tres y cinco meses de vida", manifestó. Hay unas 9.800 vacunas que corresponden a los bebés de 11 a 15 meses que la Nación les dio de baja por vía administrativa, pero como están estipuladas por ley, el Ministerio local igual las solicitará.

Tras la compra, Venerando le hizo el viernes el pedido a Rubinstein con otro tono, a través de carta documento, "intimando a que envíen las dosis de vacunas que necesita San Juan. La Nación se tiene que hacer cargo y cumplir con los lineamientos de la ley nacional y con el calendario de vacunas.", sostuvo la funcionaria.

Fuentes calificadas indicaron que en la gestión uñaquista hay enojo porque Nación adquirió un lote importante de esa vacuna, pero la está distribuyendo entre distritos que son afines a Cambiemos como Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, en la provincia dijeron que hay un desfasaje en el costo de la prestación de diálisis para los beneficiarios de Incluir Salud. El año pasado, el valor del tratamiento ascendía a 2.900 pesos, pero ahora, con la inflación y el dólar, se elevó a 4.900. En San Juan hay 158 personas con diálisis bajo ese programa. Los dos mil pesos de diferencia los cubre la provincia.

Programa Incluir Salud (ex Profe)

Se trata de un programa nacional por el cual se brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas. Los servicios incluidos están marcados por el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cubre gastos de alto costo, como fármacos oncológicos y diálisis, entre otros.

Los fondos los envía Nación. A San Juan le corresponden casi 13 millones de pesos por mes.