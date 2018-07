Oficina. La firma Seralico cuenta con una oficina propia dentro del Hospital Marcial Quiroga donde presta el servicio de comida desde hace años.

La empresa gastronómica y de limpieza Seralico hizo una llamativa oferta en la licitación de un servicio en Salud Pública. Propuso cobrar un 19 por ciento menos de lo que venía facturando hasta ayer por el reparto de comida en el Hospital Marcial Quiroga. La cifra no se condice con la situación económica del país, que en la comparación interanual registró una inflación cercana al 26 por ciento. Pero no es todo, ya que en la cartera sanitaria hubo otra propuesta más baja que, de salir ganadora, representará un ahorro a las arcas del Estado por unos 6.600.000 pesos al año.



No es la primera vez que el ministerio de Salud Pública lleva adelante una licitación en la que obtiene ofertas y bajas considerables en la prestación de un servicio. Ya lo hizo con el de mantenimiento del hospital mediagüino Ventura Lloveras, la seguridad privada del de Sarmiento y del de Caucete, más la tarea de limpieza del centro de salud de Pocito. Incluso la semana que viene habrá una apertura de sobres para el servicio del limpieza del Hospital Rawson, el cual está en manos de Iscot y que a la provincia le cuesta unos 115 millones de pesos al año (ver recuadro).



El objetivo de la gestión de la ministra Alejandra Venerando es licitar todos los servicios, pero sobre todos aquellos que vienen desde la gestión giojista gracias a contrataciones directas o renovaciones automáticas. Lo que busca la cartera sanitaria es que a través de la competencia entre las firmas surjan ahorros para el Estado o que, por lo menos, se desembolse lo mismo que en 2017, que frente a la escalada de precios a nivel nacional representaría aun así un ahorro considerable para el Estado.



El servicio de comida del Marcial Quiroga no es la única prestación que lleva adelante Seralico en Salud Pública. Además, cuenta con el mismo servicio en el Rawson y en los principales centros de salud del sistema centralizado (ver aparte).



En la entrega de alimentos en el Marcial Quiroga, Seralico venía cobrando casi 25 millones de pesos al año para atender las 1.400 viandas que requiere el segundo centro de salud más importante de la provincia. En la licitación del servicio, la firma gastronómica ofreció cobrar poco más de 20 millones de pesos por el mismo periodo, lo que representa una baja de un 19 por ciento. Pero la propuesta de la compañía no es la única, ya que hay dos más que están en carrera por el servicio.



El segundo sobre que se abrió en la compulsa fue el de ATA (Alta Tecnología Alimentaria), que propuso cobrar alrededor de 18.400.000 pesos, lo que representa una disminución del 26 por ciento sobre el valor que se viene pagando. La tercer cotización fue la de Servi Food, con un valor de poco más de 24 millones de pesos, un 2,4 por ciento menos que el desembolso actual de Seralico.



El análisis de las propuestas y la definición se dará en los próximos días, ya que, según indicaron fuentes oficiales, la nueva empresa deberá comenzar a prestar el servicio el 1 de agosto.



La compañía estuvo en el ojo de la tormenta a principio de año cuando la cartera sanitaria le dio de baja al servicio de comidas que tenía en el Hospital Mental de Zonda, luego de que detectara que su personal preparó alimentos para los pacientes en una cocina inundada de aguas servidas. Tras el episodio, la gestión uñaquista convocó a empresas interesadas en una licitación, recibió ofertas y logró adjudicar el servicio a Servi Food, generando un ahorro de 500 mil pesos por mes.





Siguen las ofertas



En el ministerio de Salud Pública tienen todo listo para que la semana que viene se lleve adelante la apertura de sobres del servicio de limpieza del Hospital Rawson. El que brinda hoy las tareas es Iscot, por unos 115 millones de pesos al año. Se trata de uno de los servicios que más fondos representa dentro de la cartera sanitaria y el objetivo de la gestión uñaquista es compulsar los trabajos entre distintas firmas para que de la competencia surjan mejores precios. Además, en la cartera sanitaria tienen en vista un cronograma de licitaciones de todos los servios hasta fin de año. Uno de los puntos clave dentro de la renovación de empresas es el personal. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno le solicitará a las firmas ganadoras que contraten al personal que venía desempeñando esas tareas, ya que se trata de agentes capacitados y con experiencia.

Servicios

101 Es la cantidad de contratos que Salud Pública tiene con empresas por distintos servicios. El Gobierno licitará todas las prestaciones este año.

Comida

Seralico se encarga del reparto de alimentos para los dos grandes centros de salud (Rawson y Marcial Quiroga) y los que dependen del nivel central: René Favaloro de Rawson, César Aguilar de Caucete, Ventura Lloveras de Media Agua, San Roque en Jáchal, Federico Cantoni de Pocito y el de Albardón.