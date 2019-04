Presentación. El gobernador Sergio Uñac abrió la exposición del informe local en la comuna de La Serena. Luego hubo un encuentro en el marco de una sesión de la comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e Infraestructura.



Con un informe titulado "Estado de Gestiones para la Concreción del Proyecto Internacional Túnel de Agua Negra" y ante las autoridades de la Cuarta Región de Chile, los representantes del Ejecutivo sanjuanino expusieron la batería de estudios oficiales que se han llevado adelante para llamar a licitación la megaobra. La presentación se dio en La Serena y estuvo liderada por el gobernador Sergio Uñac, quien ratificó la voluntad de la provincia para que el proyecto avance. La exposición obedeció a las dudas que hay en el Gobierno trasandino, que impulsa otro estudio técnico que será presentado en mayo, con el que buscan determinar el costo final del paso internacional. El mandatario local estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien, según explicó su par de la cartera de Hacienda, Roberto Gattoni, "dio un informe contundente que demuestra que es irreprochable todo lo que se ha avanzado", por lo que no sería necesario dicho estudio, el cual está contemplado que se realice por la empresa que lleve adelante la obra.

Según se pudo conocer, en su presentación, Ortiz Andino apuntó a los distintos estudios de factibilidad, de impacto económico y de ingeniería básica, más sus respectivas revisiones, que se han llevado adelante desde 2003 y hasta 2015, en los que han participado diferentes gobiernos chilenos con sus respectivas autoridades y que, además, cuentan con el OK del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que dará el préstamo de 1.500 millones de dólares para la obra. Con la presentación, el funcionario uñaquista dejó en claro que el proyecto tiene todos los estudios necesarios para avanzar. Es más, según lo indica el diario chileno El Día, Ortiz Andino expresó luego de la reunión que "no estamos hablando de que lo hemos hecho a la rápida, con grupos sin experiencia. Eso debe ser muy considerado y todavía no lo han hecho. No quiero ponerme a comparar los pergaminos de uno y otro, pero uno tiene que ser un poco respetuoso de quiénes han llevado adelante esto". Es más, tras la exposición, Uñac indicó al medio transandino que "ha habido una cantidad suficiente de estudios realizados". A su vez fue respetuoso de los tiempos de Chile, pero expresó que "un estudio más no puede paralizar un proceso, porque además está la imagen internacional que Chile y Argentina están dando a un llamado de licitación que debe concluir con la precalificación y la entrega de la oferta económica".

Por su parte, Gattoni manifestó que "Ortiz Andino ha demostrado que esto tiene un sustento técnico de gran magnitud y los pliegos de condiciones tienen todas las puertas abiertas para que, en cualquier momento, si sucediera lo peor, la empresa que gane la licitación se pueda bajar. No hay ningún compromiso de que la obra se tiene que hacer bajo ningún costo o riesgo".

La semana pasada, el diputado chileno representante de Coquimbo, Matías Walker Prieto, solicitó en el Congreso enviar un oficio al Ministro de Obras Publicas de Chile "para que explique el nuevo retraso que se ha anunciado respecto de la construcción del Túnel. Se señala como excusa que deben realizarse nuevos estudios geológicos y todos sabemos que la única manera de tener esos estudios es realizando un túnel exploratorio, cuya construcción demoraría unos 7 años, dilatando esta obra tan emblemática para la región y nuestro país". El legislador le solicitó a la administración central que "se refiera si es cierto o no las razones de esta dilación".





Más datos

Pata empresarial

En el encuentro participó el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, quien manifestó que "es importante la integración de sectores privados de ambos países".

La obra

El Túnel de Agua Negra tiene una extensión de 13,9 kilómetros y conecta el departamento de Iglesia con la Cuarta Región de Coquimbo. El paso se abrirá a través de voladuras.

Cronología

18 de diciembre 2015

El presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, informaron que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponía a disposición un crédito blando de 1.500 millones de dólares para financiar el túnel.

31 de mayo 2017

En el país trasandino se llevó a cabo la apertura de los sobres con los consorcios interesados en construir la obra. Fueron 10, que contienen a 26 empresas, entre las que hay de Argentina, Chile, China, España, Italia, Austria, Brasil y Corea.

21 de mayo 2016

El presidente del BID, Luis Moreno, visitó la provincia. Ratificó el préstamo y los fondos que hagan falta para la megaobra. En octubre arribó Macri, quien junto a Uñac realizó el lanzamiento formal de la etapa de precalificación de empresas.

6 de julio 2018

Se postergó la publicación de los consorcios que pasaron a la licitación. Los pliegos no estaban listos y no querían generar obligaciones con las empresas. Tras la asunción de Piñera en Chile, sus funcionarios empezaron a revisar los estudios.