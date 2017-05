Sobre la Provincia pesan tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia que establecieron que debe pagarle poco más de 85 millones de pesos a la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) por una supuesta deuda de aportes. Sin embargo, en Fiscalía de Estado aún no dan por perdida la batalla, ya que apuestan a que el máximo tribunal judicial del país analice el último planteo que han puesto en juego y resuelva si está bien o mal el reclamo de la entidad.



Para ello, también presentaron una cautelar que frene los procesos. La plata en disputa no es menor, ya que alcanzaría para construir 90 viviendas y para cubrir gran parte del equipamiento para la tercera fase del Hospital Rawson, por ejemplo.



Según explicó Gastón Orzanco, fiscal de Estado interino, el pedido de la obra social nacional es insólito, ya que está exigiendo fondos por cargos docentes y puestos que no le corresponden. Es más, aseguró que San Juan no le debe absolutamente nada.



La historia tiene sus raíces en la década del ‘90, cuando en la provincia había maestros que estaban bajo la órbita de la Nación, por lo que percibían su sueldo a través de la administración central, que a su vez hacía los aportes a Osplad. En el menemismo, las escuelas nacionales fueron transferidas a los distritos, como el caso de San Juan, quienes, por convenio, siguieron destinando fondos a la entidad para la cobertura de salud por ese listado de educadores.



En 2014, Osplad realizó inspecciones y descubrió que esos docentes que eran nacionales además tienen otros cargos en el ámbito educativo y puestos laborales en otros rubros, por lo que inició demandas por juicios ejecutivos para cobrar esos aportes extra. Pero sucede que los cargos extra son provinciales y que algunos maestros también desempeñan tareas en el Ejecutivo. Por lo tanto, el Gobierno deposita los recursos correspondientes a la Obra Social Provincia, señaló Orzanco.



No obstante, Osplad acudió a la Corte Suprema para cobrar esa diferencia. En los juicios ejecutivos, el máximo tribunal no analiza la cuestión de fondo, por lo que le hizo lugar a los planteos de la entidad nacional. Así, la provincia tuvo tres sentencias en contra. La primera fue por 12.736.809 pesos y las otras dos se conocieron ayer: una por 29.192.198 pesos y la restante, por 43.834.914 pesos. El total asciende a 85,7 millones de pesos que van desde 2010 a 2014.



Fiscalía de Estado ya había presentado ante la Corte Suprema lo que se denomina una acción declarativa de certeza, con el objetivo de que defina si es justo o no el reclamo de Osplad. El planteo fue acompañado con una medida cautelar para suspender justamente el desembolso de los fondos.



La provincia juega a contrarreloj. Si la obra social hace la liquidación y queda firme, no quedará otra opción que depositar el dinero. Ahora, si el máximo tribunal resuelve a favor de San Juan, se evitará destinar la millonaria suma.

Demandas

3 Son los juicios ejecutivos que inició Osplad contra la provincia. La Corte Suprema dispuso que, en total, San Juan debe pagarle 85,7 millones de pesos. La provincia aún da pelea.