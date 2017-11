Encuentro. Hoy, a las 11.30, los mandatarios de distintas provincias tendrán una reunión en el CFI. Buscan definir una postura por la Reforma Tributaria.



Tras analizar los puntos centrales de la Reforma Tributaria planteada por el macrismo, la gestión uñaquista tomó una decisión. No sólo le explicará al Ejecutivo Nacional que ya cumple con el requerimiento de tener cargas impositivas bajas y algunas exentas, como Ingresos Brutos en algunos rubros, sino que le pedirá una compensación por ese esfuerzo fiscal realizado. El motivo de la solicitud es porque las autoridades locales entienden que habrá provincias que tienen un peso tributario mayor y que van a contar hasta 2022 con el beneficio de bajar gradualmente sus impuestos para no verse desfinanciadas rápidamente. Mientras que las que ya lo han logrado no van a tener esa ventaja. Según explicó el ministerio de Hacienda, Roberto Gattoni, "los distritos que acuerden bajar sus impuestos van a seguir contabilizando fondos por recaudación local en el transcurso de los próximos años, mientras que San Juan no lo va a hacer".



Desde la cartera económica aseguraron que la provincia es una de las pocas, sino la única, que puede mostrar cuentas claras ante Nación y que además, desde 1993, cuando se firmó el pacto fiscal federal, cumple con el beneficio de dar exención a Ingresos Brutos a distintas actividades.



Gattoni recordó que "San Juan ya tiene exenta la actividad agropecuaria, la industrial y hasta tiene una alícuota general del 3 por ciento para el comercio, cuanto Nación pide que lo bajemos al 4 por ciento". Además, el funcionario explicó que "gran parte de los contrato vinculados con la producción tiene el impuesto al Sello exento. Lo mismo ocurre para la compra de bienes de capital para el agro, industria y el turismo y hemos bajado la tasa de Ingresos Brutos para los préstamos hipotecarios, por lo que estamos más que al día con lo que pide Nación".

Pese al planteo oficial, el macrismo viene bajando fondos para no aumentar el déficit.

La Reforma Tributaria es un proyecto central que el gobierno macrista impulsó luego de haber ganado las elecciones legislativas de octubre, asegurando que la medida generará más inversión privada en el país. Para aprobarlo necesita de las provincias y sus representantes en el Congreso, ya que Cambiemos no tiene mayoría en las cámaras.



El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne viene presionando a los gobernadores para que reduzcan los impuestos locales y así lograr "un crecimiento del PBI en Argentina", algo que a nivel local no ven como totalmente seguro.



La discusión por la Reforma Tributaria tendrá un nuevo capítulo hoy cuando los gobernadores se reúnan en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se espera que fijen una postura común a la propuesta nacional. El encuentro es previo al que tendrán mañana con Macri. Dentro del proyecto se encuentra una oferta para solucionar el conflicto del Fondo del Conurbano.



Impuesto al Sello



Con el objetivo de alentar la inversión en el turismo, el gobierno modificó este año el código tributario. El beneficio consiste en no pagar el 2 por ciento de Sellos a particulares o empresas que tomen préstamos para construir, ampliar o dar más servicios.

Ingresos Brutos

2.300 Esa es la cantidad, en millones de pesos, que la provincia logró recaudar a octubre por Ingresos Brutos, pese a que muchas actividades están exentas.