Luego de que DIARIO DE CUYO diera a conocer que los partidos políticos ya fueron notificados para que cumplan con el nuevo cupo femenino, del 50 por ciento, dentro de sus estructuras partidarias, el gobernador Sergio Uñac confirmó que la provincia no modificará la ley para aplicar ese porcentaje a los cargos electivos locales, como si lo establece la ley para los puestos nacionales.



Al ser consultado sobre la modificación, el mandatario manifestó que "vamos a continuar con la ley de cupo del 30 por ciento que es lo que hoy está establecido".



El Gobernador justificó su postura al indicar que "no se trata de una cuestión de porcentaje sino de capacidad de las mujeres. Hay sobradas muestras de que la mujer ha avanzado mucho, no solamente en la vida pública, sino en los desafíos que en general propone la vida, en este caso, de los sanjuaninos". Por otro lado, fuentes partidarias indicaron que el cupo femenino actual para cargos locales es una base, pero que tranquilamente en las listas puede haber igual cantidad de mujeres y hombres por sus respectivos méritos.



La ley de Democratización de la Representación Política fue sancionada el año pasado y promulgada por el Ejecutivo nacional en diciembre. La misma establece un nuevo cupo femenino para los cargos nacionales y obliga a los partidos políticos a que el 50 por ciento de los puestos dentro de sus estructuras (congresos, consejos o convenciones), sean ocupados por damas.



Tras la sanción de la ley, las autoridades de la Justicia Federal con competencia electoral se reunieron a principios de este mes con los apoderados de cada partido y les informaron que deberán cumplir con la ley a partir de sus próximas elecciones de autoridades partidarias.



Para el caso del PJ, el de mayor convocatoria, el comicio es en mayo. En el bloquismo y el radicalismo también habrá renovación en el segundo semestre.