En su segunda gestión, Sergio Uñac desdobló el Ministerio de Gobierno y al área de Seguridad le dio el rango de Secretaría de Estado para fortalecerla aún más. Y para tal cargo eligió al abogado Carlos Munisaga. El funcionario pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y dio detalles de las estadísticas delictivas en la provincia. Habló de cómo la instalación de las cámaras de seguridad cambió el mapa delictivo y la tarea que viene haciendo la Policía en conjunto con fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico. Presidente del partido Convicción Federal, que fundó el rawsino Mauricio Ibarra, Munisaga no se privó de hablar de la interna del Partido Justicialista, del cual es socio en el Frente Todos, y resaltó su respaldo hacia el Gobernador.

- ¿Qué vienen reflejando las estadísticas delictivas?

- Es algo que estamos monitoreando permanentemente porque si uno no mide no puede saber dónde está parado y ver cómo va mejorando. Cada 15 días hacemos evaluaciones por zonas en cuanto a cómo se va moviendo el tema de los delitos que van apareciendo. Por ahora, y vamos a seguir trabajando para que así sea, San Juan tiene los mejores índices de condiciones de seguridad del país, más allá que hay hechos de inseguridad, eso es indiscutible y a veces hasta inevitable.

- ¿Lo puede poner en números?

- El 2019 se dio el índice de homicidios más bajo del país, con 13 personas. Ninguno fue en ocasión de robo sino que todos fueron en circunstancias intrafamiliar, de vínculo privado. En lo que va de 2020 hemos tenido uno que trajo aparejado el fallecimiento de una señora que, a partir de un arrebato, cae y fallece.

- ¿Cómo ha impactado la crisis económica?

- Eso se nota, cuando el país y la situación económica empeoran, la inseguridad también aumenta.

- ¿Cuáles son las cifras en San Juan, en cuanto a robos y hurtos?

- Son los delitos que más proliferan en la provincia, pero se están manteniendo. La media mensual de robos y arrebatos está hoy en los 650, 700 acontecimientos. Siempre hay bandas negras, esto son hechos que no se denuncian, pero eso existe en todos lados.

- ¿Desde cuándo se viene manteniendo?

- Desde 2016. En 2017 bajó un poco, en 2018 aumentó un poco, pero siempre sobre esos números mensuales y ahora estamos también en esa cifra.

- ¿Cómo están trabajando para combatir esas cifras?

- El Gobernador me ha pedido una Policía de cercanía. Esto significa una construcción de mapas del delito y de planes de seguridad por zonas. Estamos llevando adelante un programa de foros de seguridad que cuando vemos que van apareciendo delitos en un determinado lugar, inmediatamente convocamos a vecinos, traemos a los comisarios de la seccional, de la regional y con las autoridades de la Secretaría de Seguridad empezamos a ajustar lo que es el patrullaje, la presencia policial, la investigación, la identificación de los sujetos que están cometiendo los delitos y dónde están viviendo, porque muchas veces el vecino empieza a conocer de dónde está viniendo el daño. Es clave monitorear. En San Juan hay una característica. El anillo de inversión tecnológica de cámaras ha hecho que se trasladen los acontecimientos a las periferias. Se han generado condiciones de mayor seguridad en las zonas de influencia de cámaras. Ha cambiado el mapa del delito, hay una zona que es periférica que está vinculada o es limítrofe a zonas rurales, en donde hay fincas vecinas. Ahí están apareciendo más delitos y eso es lo que estamos atendiendo.

"El delito que prolifera es el robo y arrebato en calle. Después el ingreso a viviendas".

- ¿Cuáles son hoy las zonas más conflictivas de San Juan?

- Esta la zona Noreste, lo que es Santa Lucía en su extremo Oeste con el Norte, limítrofe con Chimbas. También esa zona de Chimbas cercana al Este. Han empezado a aparecer delitos en San Martín, que lo estamos atendiendo y lo hemos podido disminuir. La zona norte de Chimbas. Albardón ha tenido acontecimientos que también ya estamos atendiendo y para el Sur tenemos la parte de Pocito, Rawson, la parte Suroeste y en Rivadavia la parte Oeste, La Bebida, Marquesado.

- ¿Cuánto colaboran las cámaras de seguridad?

- Este año vamos a avanzar con la ampliación de cámaras, estamos viendo si va de 200 a 300 cámaras más para incorporar al sistema de monitoreo que es muy moderno, es de los mejores que hay en el país, con una red de fibra óptica que tenemos en San Juan que pertenece al Estado. Las redes de fibra óptica en el resto de las provincias son privadas y las tienen que alquilar y es una gran inversión. Tenemos 700 kilómetros de fibra óptica y eso nos permite extender el sistema de monitoreo.

- ¿Cuándo llaman a licitación?

- Ahí estamos evaluando el financiamiento, el lunes voy a firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación que nos va a facilitar poder llevar adelante esa inversión. Es un convenio en el que el sistema, el software de atención de emergencia del 911, que es una licencia muy cara, que se hacía cargo la provincia, va a ser absorbida por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso nos va a permitir ahorrar recursos, es una licencia mensual.

- ¿De cuánto?

- Está aproximadamente en los 10 millones de pesos mensuales. Eso nos va a permitir generar un ahorro y nos sentaremos con la ministra de Hacienda y con el Gobernador y veremos si podemos avanzar en una mayor instalación de cámaras.

- ¿Dónde pretenden instalar esas cámaras?

- Eso hay que evaluarlo con un equipo, donde esté la Policía, los encargados del Cisem 911, que son los que están monitoreando y evaluando el mapa de delitos que se ha ido construyendo.

- ¿La idea es colocarlas este año?

- Sí, totalmente.

- ¿Cuánto cuestan las cámaras?

- Aproximadamente, cuesta 20 mil dólares cada cámara puesta. Eso hace que hay que evaluarlo bien y por eso hay que llamar a licitación para que tengamos los mejores precios.

"Cuando hay un proceso judicial que genera burocracia, estamos estafando al sistema".

- ¿Cómo va la incorporación de drones?

- Ya hemos incorporado y vamos a seguir. Nos ha servido mucho no sólo para investigaciones sino que se compraron para rescates de personas. Pudimos encontrar y rescatar a un señor que se perdió en Mogna hace muy poco y fue gracias a los drones, que permitieron un mejor monitoreo.

- ¿Qué otros usos le van a dar?

- Se usa para rescate, pero también para búsqueda porque tienen identificación facial, tienen visión nocturna, sirve para rastrillaje, para colaborar con investigaciones o con acciones de emergencia que lleva adelante la Policía.

- Con respecto al tema drogas, hubo una investigación de la Justicia Federal que determinó que el delincuente Víctor Camargo manejaba el negocio desde el Penal. ¿Han detectado que esto siga?

- No, cuando a Camargo se lo trasladó a Mendoza, desde adentro del Penal no se maneja la droga. De hecho, en las investigaciones y el desbaratamiento de "kioscos" de drogas y de bandas narcos, como la de Sarmiento, que era una grande, no ha habido vinculaciones con el Servicio Penitenciario. Sí quiero destacar los resultados positivos de los operativos antidrogas. Desde enero a febrero ha sido algo muy importante. Estamos descubriendo tres búnkeres de drogas por semana.

- ¿Hay más trabajo de la Policía o hay más droga?

- Hay una gran coordinación con Policía Federal, con Gendarmería, que están trabajando muy bien, y la División de Drogas Ilegales de Policía de San Juan. El desbaratamiento de búnkeres de venta de drogas o de bandas de narcotráfico son investigaciones largas, que tienen su complejidad.

"Me siento respaldado por Abel Hernández y trabajamos en conjunto con el Jefe de Policía".

- Habló del Servicio Penitenciario, ¿cuánto ha influido el sistema de Flagrancia?

- Con Flagrancia hay condena efectiva con quien comete un delito y se va rompiendo con esto de la puerta giratoria. Se han incorporado casi 400 internos desde que funciona el sistema de Flagrancia. Ha hecho que aumente la población del Penal y de ahí la decisión política de construir una nueva unidad penitenciaria.

- El procedimiento de Flagrancia incorporó los delitos intrafamiliares...

- Es lo que más ha incrementado. Analizando el mapa, los delitos intrafamiliares son los que más han aumentado.

- En lo que va del año hay 63 casos de femicidios en el país, ¿cree que la incorporación de las denuncias en el sistema de Flagrancia va a colaborar para que San Juan siga siendo una de las provincias que menos casos tiene?

- Si, son medidas. El CAVIG, el Centro de Abordaje Integral a los casos de Violencia de Género y Familiar, que va a estar funcionando en pocas semanas a cargo del Poder Judicial pero que también trabaja en forma coordinada con la Policía; la incorporación de los delitos al sistema de Flagrancia, la unidad fiscal específica y el sistema acusatorio le van a dar efectividad a las decisiones que se toman. Después, la tecnología es clave. Hoy tenemos un sistema de pulseras duales para casos de violencia familiar.

Gestión. Munisaga contó que ha hecho gestiones con el Ministerio de Justicia de la Nación para la devolución de la deuda por la contención de los presos federales en el Penal de Chimbas.

- ¿Se están utilizando?

- Sí, el monitoreo está en el Cisem. Hay dos estaciones que van monitoreando estas pulseras. Se van colocando a partir de una orden judicial, son provistas por el Ministerio de Justicia de la Nación y son mucho más efectivas que una restricción de acercamiento que el juez pone sin ningún tipo de conexión electrónica. En un caso de Calingasta, puede haber estado la perimetral dictada, pero es imposible exigir que se cumplan si viven tan cerca. En cambio, con las pulseras duales, que funcionan muy bien, se le pone una a la víctima y otra al imputado. Estamos poniendo tres pulseras por semana aproximadamente. Cuando esa pulsera genera la alerta porque se rompió el acercamiento de 800 o 1000 metros, que es la distancia que toleran, inmediatamente la emergencia del Cisem envía el despacho policial para que llegue al lugar donde está la víctima y pregunte qué está pasando y cómo esta.

- Con respecto a otro tema, ¿qué respuesta ha tenido con respecto a la deuda de Nación por el alojamiento de presos federales?

- Es una herencia del Gobierno nacional anterior. Todas las provincias que tienen un servicio penitenciario que alberga a internos federales les deben 2017, 2018 y 2019 completo. No se pagó a ninguna provincia, lo que complejiza la regularización. Es que no puede hacerse por casos aislados. El Ministerio de Justicia de la Nación va a hacer una oferta para las provincias.

- ¿De cuánto es la deuda?

- Para San Juan son 80 millones de pesos. En el convenio, Nación se compromete a pagar por cada interno que viene por una causa federal 375 pesos por día. Eso, acumulado en estos tres años, son 80 millones de pesos.

"El Gobernador me ha dado una gran oportunidad y responsabilidad y se lo agradezco".

- ¿Qué piensa de la interna del peronismo?

- Formo parte del equipo del Gobernador y si se lo quiere cuestionar o afectar con una decisión política, voy a trabajar para que a él le vaya bien. El brazo político, el Partido Justicialista, debe ser conducido por el Gobernador. Es el que ha tenido el apoyo popular, el respaldo de la ciudadanía y necesita el respaldo del Partido Justicialista. Si alguien le está haciendo interna, no está aceptando el liderazgo del Gobernador. En un partido que es oficialista y que es gobierno eso es una deslealtad. Un proyecto personal es cuando no respetas esta consigna.

- ¿Es lo que hace José Luis Gioja?

- Claramente. Cuando el Gobernador dispone que va a conducir el Partido Justicialista, hay que alinearse. Esa es la construcción de un principio político de orden, de conducción y de organización.

- ¿Pero usted es presidente del partido Convicción Federal, no rompe un código de ética al hacer campaña para otra fuerza política?

- Es que dentro de mi espacio político no solo hay afiliados al partido que represento, sino que también es un espacio político justicialista.

"El sistema de monitoreo que tenemos en San Juan es de los mejores que hay en el país".

- Pero es un partido político distinto...

- Pero con principios justicialistas porque las banderas que levanta son la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, el desarrollo del país y de la provincia a partir del trabajo.

- ¿Por qué no se afilia al Partido Justicialista?

- Es una cuestión que vamos a charlar. El Gobernador necesita respaldo en la construcción de un frente político que va más allá del Partido Justicialista y le viene bien las alianzas con otros espacios políticos. Pero yo lo voy a apoyar en todo lo que sea.

- Lo único que puede hacer es apoyarlo en lo discurso, porque no puede votar...

- Por más que no esté en el padrón de afiliados que vota el domingo que viene en la elección, conozco a muchos afiliados al PJ y voy a trabajar para que voten y le vaya bien al Gobernador.

"Armaremos un foro de seguridad en La Bebida el miércoles 18 para reforzar la tarea".

- ¿Hay una cuestión de cambio generacional?

- Sí, totalmente. Por eso me comprometo y me involucro en la elección porque está esa discusión en juego. Es una generación que está liderando el gobernador Sergio Uñac y que ya ha demostrado capacidad y que los sanjuaninos han elegido para hacerse cargo de los destinos de la provincia, para tener lugares de conducción y de gestión, para conducir en un periodo determinado. La otra generación ya tuvo su oportunidad y esto es natural.

- ¿Cuáles cree que van a ser las consecuencias tras la elección?

- Creo que ahí aflorará la capacidad y la articulación política. Después de la elección hay que, más allá de los posicionamientos que haya habido, hay que seguir trabajando por la unidad del sector justicialista y de un espacio político que trasciende el peronismo, como es lo que está pretendiendo construir y liderar el presidente Alberto Fernández. El 16 hay que empezar a trabajar por la unidad, sumar a todos, empezar a charlar y tratar de eliminar cualquier resentimiento que pueda haber quedado tras la elección. No dudo que el Gobernador lo va a hacer porque si hay una virtud que tiene es la del diálogo.