La visita de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del área de préstamos internacionales de Vialidad Nacional, que llegaron para la apertura de sobres de la Ruta 40 Sur, trajo buenas noticias para la Ruta 153. Según confirmó el titular local del Distrito 9 de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, hubo un guiño para que la entidad internacional financie la obra, con un adicional. Además de los casi 73 kilómetros que estaban previstos en el proyecto inicial, desde la localidad de Pedernal hasta la unión de la Ruta 149, en el límite con Mendoza, se sumó un primer tramo de unos 37 kilómetros, desde la Ruta 40, en Media Agua, hasta Pedernal, los que no estaban contemplado en la iniciativa original. Así, "lo que está en la mira de ejecución es toda la extensión de la Ruta 153", indicó Deiana. El dato no es menor, ya que, de tener el OK, el BID deberá aportar 150 millones de dólares para la obra, confirmación que se espera para lo que resta del año.

El guiño se dio porque "existen préstamos del BID hacia obras viales, que tienen disponibilidad de recursos" que podrían ser utilizados para la Ruta 153, dijo Deiana. En esa línea, indicó que "se han remitido los documentos técnicos que tenemos sobre la ruta para verificar si se puede llegar a recibir financiamiento, por lo que se ha cumplido con el primer paso formal para determinar si se puede ejecutar la obra". A quienes se les presentó la información fue a Laura Rial, la jefa de Programas y Proyectos Especiales con Financiamiento Externo de Vialidad; a Patricio García, Gerente Ejecutivo de Regiones; y a Agustín Aguerre, representante en la Argentina del BID. "Ellos nos han indicado que ven una luz y factibilidad con respecto al proyecto" sostuvo Deiana.

A su vez, sobre las tareas a desarrollar, explicó que "son cuatro secciones que insumirían unos 150 millones de dólares". Así, dijo que la primera de ellas "es la repavimentación del tramo que va desde Media Agua a Pedernal, con unos 37 kilómetros de extensión". Luego, "existen unos 30 kilómetros hasta la quebrada de Santa Clara y, después, unos 18 kilómetros de montaña en una zona denominada Santa Clara baja y alta. Y, por último, la llanura hasta llegar a la Ruta 149". Además, Deiana indicó que, entre las obras previstas, se incluyen "un túnel y tres puentes" del lado sanjuanino. La aclaración radica en que la Ruta 153 es un acceso interprovincial y, si bien el mayor desarrollo existe en el territorio sanjuanino, la mayor extensión está presente en Mendoza.

El proyecto es de importancia para la gestión uñaquista, ya que se favorecerá la exportación de cales desde Los Berros. Incluso, desde la Cámara Minera vienen apoyando la iniciativa porque con la Ruta 153 los costos de exportación hacia Chile serían más bajos, haciendo mucho más rentable la actividad. Es que, en la actualidad, poner una tonelada de cal en la capital del vecino país puede llegar a costar hasta 60 dólares y con el nuevo camino totalmente pavimentado se podrá ahorrar unos 10 dólares, casi un 17 por ciento, debido a que se acortaría el traslado unos 60 kilómetros.

El BID viene teniendo fuerte presencia en territorio sanjuanino con financiamiento para obras clave. Entre ellas se encuentra la sección II de la Ruta 40 Sur, entre la localidad de Tres Esquinas, en Sarmiento, y el ingreso a Cochagual; y la construcción del Túnel de Zonda, obra que tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares y en la que una empresa de Brasil apunta a quedarse con su ejecución.

Ahorro

60 Son los kilómetros que se reducirían al utilizar la Ruta 153 para llegar a Uspallata. El actual camino es de 230 kilómetros, ya que es necesario ir por la Ruta 40 hasta Mendoza y, desde ahí, acceder a la Ruta 7 para ir al límite con Chile.

Negociación por el Túnel de Zonda

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, reconoció que están en negociación con la empresa Queiroz Galvao Construction para reducir la oferta económica para la ejecución del Túnel de Zonda. Es que la firma brasileña había presentado una propuesta de 8.470 millones de pesos, un 69 por ciento más alta que el presupuesto oficial. Según explicó el funcionario, el valor estimado de la obra se actualizó y "la propuesta de la empresa sigue estando por arriba del 20 por ciento". Así, dijo que "le hemos pedido una excepción al BID para negociar la oferta y la entidad nos ha habilitado, así que estamos negociando". En esa línea, explicó que "la semana que viene (por la que está en curso), nos tienen que presentar la nueva oferta y ahí la podremos adjudicar".