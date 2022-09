El bloque Bloquista en la Cámara de Diputados viene peleando, en la discusión del nuevo Código Electoral, por la eliminación del piso del 20 por ciento que deben superar las listas de concejales de los candidatos a intendentes que compitan en un mismo frente en sus respectivos departamentos. Ahora, si se mantuviese ese límite, el diputado Edgardo Sancassani, manifestó que "votará contra ese artículo" de la norma y que, "por ahora, es la postura de la bancada". El no acompañamiento de ese punto no afectará la aprobación de la ley en general, pero sí mostraría una disidencia dentro del consenso logrado entre siete bloques legislativos, que nuclean a 28 de los 36 diputados.

Sancassani pasó ayer por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y tiró esas definiciones. No fueron las únicas, ya que destacó que "hemos defendido proyectos del Ejecutivo con mucha más fuerza que otros legisladores, inclusive, del peronismo" y reiteró que el partido de la estrella, dentro del Frente de Todos, debe presentar la candidatura para Gobernador en las elecciones provinciales y listas de postulantes a diputados nacionales y senadores en las legislativas nacionales del año que viene. Con la mira en 2027, dijo que, "como dirigente, me encantaría el bloquismo siendo opción, por fuera del PJ o de otras fuerzas políticas".

El tratamiento del mecanismo de votación, similar al de Lemas, seguirá mañana, con la expectativa puesta en que se vote el jueves en sesión ordinaria, aunque un día antes, con la convocatoria a sesión especial, se deberá dejar sin efecto la ley 613 N, la cual impide modificar el sistema electoral 18 meses antes de la próxima elección. El único punto que viene generando discusión es el piso que deben traspasar las listas de concejales para entrar en la distribución de bancas dentro de una misma alianza. Los intendentes, que buscarán la reelección o que pondrán a un sucesor, aspiraban a meter los ediles de su propio listado y no mechar con los de otros espacios internos. ¿El objetivo? Tener "tropa propia" y no aliados con los que no reina la confianza y que, en casos extremos, pueden jugar con la oposición. La iniciativa abrió el juego al reparto interno, pero con filtros: pasar una cifra repartidora y la barrera del 20 por ciento de lo que obtuvo el frente (agrupación) en un determinado departamento.

Sancassani, en línea con el presidente del bloque, Andrés Chanampa, expresó que, "si ponemos un límite, estamos cercenando el derecho a la participación, más cuando decimos que es una ley de participación abierta y democrática. Es contradictorio. Imponer un piso no me parece democrático". Ante la consulta de si en el partido decidieran acompañar el porcentaje fijado, el diputado indicó que "tengo que ser coherente con lo que digo. Creemos con mi bloque que debe haber participación. Y nos deben dejar la posibilidad de tener libertad de conciencia. La democracia debe ser así". Sancassani destacó que no es un desafío a la conducción de Uñac en el Frente de Todos (FdT), sino que "son criterios, debemos disentir en nuestros propios espacios".

Por otro lado, el legislador reiteró la postulación de Rueda al frente de una línea interna en el FdT y que está "a la altura de las circunstancias para acompañarlo" como candidato a vice. Así, remarcó que "no le tenemos miedo a los resultados" que pudiesen obtener y que serán mirados por el justicialismo. "Tenemos que tomar la decisión en algún momento", señaló con miras a separarse del PJ en 2027.

Dardos a Orrego

Marcelo Orrego, líder de JxC, había dicho que el sistema electoral "es tramposo" y que van a ganar igual. Sobre la "trampa", Sancassani dijo que "es el mismo discurso de la grieta. Eso es pura especulación política y demagogia pura". Además, indicó que, "si se siente firme, para qué la critica. Es la gente la que vota".