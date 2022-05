El diputado bloquista Edgardo Sancassani fue categórico sobre el rol que deberá tener su partido en las elecciones de 2023. Según expresó, el objetivo principal del partido de la estrella es integrar una fórmula de gobierno con el Partido Justicialista (PJ) dentro del Frente de Todos. En esa línea, postuló a Luis Rueda para ser parte de la boleta junto a Sergio Uñac, quien perfila para anotarse para un tercer mandato. Incluso, fue más allá al indicar que "si Luis decide que no, a mi me gustaría participar". Esto es, conformar una fórmula de gobierno de cara al año que viene. Por otro lado, sostuvo que, de no llegar a un consenso dentro del frente oficialista, el bloquismo debería presentar sus candidatos, tanto para gobernador como para intendentes en todos los municipios. En el caso de una lista puramente bloquista para el máximo cargo provincial, Sancassani propuso a Rueda para que encabece la lista y anotó como su compañero.

Sancassani, expresidente del partido y con el peso de ser uno de los tres diputados bloquistas, respaldó el desembarco de Rueda en la conducción en la interna con Graciela Caselles. En diálogo sobre lo que viene, salió a postular al titular del partido y a instalarse, en lo que pinta como una movida inconsulta. El legislador indicó que es el momento para que el partido muestre sus cartas y pase a ser una opción electoral en el armado del año que viene, ya sea, integrando fórmula para la conducción de la provincia o de manera individual, con candidatos propios. El líder de un proyecto político suele elegir como vice a alguien de extrema confianza para no pasar sobresaltos, por lo que el legislador por Zonda sostuvo que la alianza del bloquismo con el PJ "está demostrada" y resaltó la figura de Luis Rueda, quien viene acompañando a Uñac como subsecretario de la Unidad Gobernación. Así, indicó que el bloquismo ha demostrado ser fiel a la causa, por lo que explicó que el PJ debería quedarse tranquilo de tener a un miembro del partido de la estrella como integrante de la fórmula. Además, destacó que el bloque bloquista en la Cámara de Diputados "ha defendido proyectos importantes del gobierno, quizás más que sus propios compañeros", en referencia a los legisladores del PJ. También respondió a los cuestionamientos que circulan por lo bajo dentro del Frente de Todos, que apuntan que el partido de la estrella tiene más representación en el Ejecutivo que los votos que aporta en una contienda electoral. Sobre ese punto, Sancassani dijo que el bloquismo es importante, porque es una fuerza con trayectoria, que tiene las condiciones de "participar" y que ha existido una renovación de liderazgo con Rueda. Además, dijo que lo tienen "merecido después de tantos años", en alusión al acuerdo que tienen con el PJ desde 2007. En ese marco, respaldó al actual presidente bloquista como candidato a vice de Uñac, mientras que indicó que si Rueda decide dar un paso al costado, "me encantaría compartir una fórmula por la experiencia legislativa que tengo", indicó. Por otro lado, dijo que si el PJ no define una lista con ellos "nos deberían decir por qué no", aunque expresó que "debe primar el diálogo, pero no podemos dejar de tener expectativas". En el caso de una oferta bloquista pura, Sancassani destacó que "tenemos cuadros para participar en 2023 y en todos los departamentos y por supuesto que nos gustaría tener una fórmula de gobernador y vice. Es una posibilidad, no está cerrado. Sabemos que es difícil competir en una interna con el PJ, pero no imposible".



Tercer mandato

El bloquismo, principal aliado del PJ dentro del Frente de Todos, ha demostrado su apoyo al gobernador Sergio Uñac. El diputado Edgardo Sancassani manifestó que el mandatario está en condiciones de ir por un tercer mandato al señalar que "Uñac tiene todas las condiciones para ser el candidato del frente, constitucionalmente hablando".